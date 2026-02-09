;

Resultados del Kino: números ganadores del sorteo 3186 del domingo 8 de febrero

Este domingo, la Lotería de Concepción repartiró $5.800 millones de pesos entre los ganadores de las diferentes categorías.

Este domingo 8 de febrero, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde entregó un increíble pozo acumulado.

El sorteo número 3185 del Kino repartió $5.900 millones de pesos monto que fue repartido entre los diferentes ganadores de las categorías del juego.

Premios en los distintos juegos

  • Kino: $1.420 millones
  • Rekino: $170 millones
  • Requete Kino: $1030 millones
  • Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones
  • Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones
  • Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones
  • En cuanto a los premios especiales:
    • 1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2
    • 1 año de combustible diésel o su equivalente a $30.000.000
  • Por último, el premio al número de cartón:
    • 1 viaje a Alaska o el Caribe, o $4,5 millones, 1 Bono de $1.000.000. Cada premio.
  • Finalmente, Club Kino:
    • Bono de $1.000.000

Números ganadores:

  • Kino: 14, 10, 11, 19, 08, 06, 07, 24, 12, 25, 09, 18, 23, 02.
  • Premio Especial: 12, 23, 02, 19, 15, 16, 10, 21, 03, 24, 07, 09, 18, 25.
  • Rekino: 25, 19, 18, 02, 17, 06, 21, 16, 12, 10, 05, 04, 07, 13.
  • Requete Kino: 08, 25, 17, 09, 23, 20, 13, 18, 11, 24, 03, 05, 04, 19.
  • Chao Jefe $2.000.000: 05, 23, 19, 21, 17, 07, 04, 12, 24, 01, 25, 14, 09, 11.
  • Chao Jefe $3.000.000: 14, 06, 01, 20, 21, 11, 17, 15, 07, 22, 13, 25, 09, 03.
  • Súper Combo Marraqueta: 20, 09, 25, 08, 01, 02, 06, 04, 24, 18, 14, 15, 12, 17.

