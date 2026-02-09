;

Joven finlandesa revela el detalle que le encanta del habla chilena: “Me llama mucho la atención”

La creadora de contenido europea lleva viviendo en el país desde el año 2019.

Javier Méndez

No es lo mismo hablar español que entender el chileno. Al menos así parece postular Ella, una finlandesa que está radicada en el país y que se ha dedicado a mostrar los modismos locales en sus redes sociales.

“Me llama mucho la atención que en Chile se usan animales en los dichos”, admitió @soyellamaria en uno de sus videos más recientes.

“Uno que se usa muchísimo es el chancho. Hay varios dichos con esta palabra. Todos significan cosas distintas”, relató.

Obviamente, no pudo pasar por alto el clásico “Pasarlo chancho”, “Irse al chancho” o “Está mal pelado el chancho”.

“Me encanta que el español chileno tenga dichos tan gráficos”, añadió la mujer del norte de Europa en un afinado español. Luego, pidió más ejemplos en los comentarios.

“Aquello fue una chanchada, por ejemplo, cuando alguien estafa a otra persona o entidad”, postuló una persona en Instagram.

Te pillaron chanchito = Cuando descubren a alguien haciendo algo indebido”, añadió otro usuario. “Voy a todo chancho = ir muy rápido”, le explicó un tercero.

Previamente Ella, quien llegó a Chile en 2019 como estudiante de intercambio, se había aventurado a plasmar sus cuatro dichos favoritos de esta parte del mundo. La lista:

  • Hacer una vaca
  • Andar pato
  • Chicotear los caracoles
  • Peinar la muñeca

