Vega Central anuncia medidas de emergencia tras incendio que afectó a diversos locales

La administración confirmó que el fuego afectó cuatro pasillos y habilitará soluciones provisorias para los locatarios.

Verónica Villalobos

(250430) -- SANTIAGO, 30 abril, 2025 (Xinhua) -- Personas realizan compras en el mercado La Vega Central, en Santiago, capital de Chile, el 30 de abril de 2025. El Consejo del Banco Central de Chile decidió el martes, en su reunión mensual, mantener la tasa de interés de política monetaria en 5 por ciento, en medio de la incertidumbre mundial por los aranceles impuestos por Estados Unidos a sus socios comerciales. (Xinhua/Jorge Villegas) (jv) (ah) (ra) (vf)

(250430) -- SANTIAGO, 30 abril, 2025 (Xinhua) -- Personas realizan compras en el mercado La Vega Central, en Santiago, capital de Chile, el 30 de abril de 2025. El Consejo del Banco Central de Chile decidió el martes, en su reunión mensual, mantener la tasa de interés de política monetaria en 5 por ciento, en medio de la incertidumbre mundial por los aranceles impuestos por Estados Unidos a sus socios comerciales. (Xinhua/Jorge Villegas) (jv) (ah) (ra) (vf) / [e]JORGE VILLEGAS

La administración de la Vega Central informó una serie de medidas de emergencia para apoyar a los comerciantes afectados por el incendio registrado durante la madrugada de este domingo en la comuna de Recoleta. El siniestro movilizó a más de 20 carros y numerosas compañías de Bomberos, lo que permitió evitar su propagación a todo el recinto.

Desde la dirección del tradicional centro de abastecimiento detallaron que el fuego se concentró en cuatro pasillos, dejando alrededor de 70 locales con daños de carácter total. Las autoridades del recinto reconocieron que se trata de pérdidas significativas, aunque destacaron que la rápida respuesta evitó consecuencias mayores.

El director de la Vega Central, Cristian Cuevas, señaló que se habilitarán carpas provisorias para que los locatarios damnificados puedan continuar con sus actividades mientras se evalúan soluciones de mayor plazo. La medida busca reducir el impacto económico inmediato para quienes perdieron sus espacios de trabajo.

En paralelo, voceros del recinto indicaron que la mayoría de los locales seguirá operando con normalidad y que se proyecta una recuperación progresiva del funcionamiento total en las próximas semanas. Las causas del incendio continúan siendo investigadas por equipos especializados.

