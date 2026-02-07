;

Influencer de 18 años muere apuñalada tras discusión a la salida de un bar en Brasil

La joven fue atacada presuntamente por la expareja de su novio y el caso es investigado como homicidio.

Verónica Villalobos

Influencer de 18 años muere apuñalada tras discusión a la salida de un bar en Brasil

Santiago

La influencer brasileña Maria Luiza Costa da Silva, conocida en redes sociales como Malu Costantine, murió tras ser apuñalada en la vía pública en la ciudad de Recife, en un hecho que ha generado conmoción entre sus seguidores.

El ataque ocurrió el 31 de enero, luego de que la joven asistiera junto a su pareja a un evento previo al Carnaval en un bar local. Al salir del recinto, se produjo un encuentro con la expareja del joven, situación que derivó en una discusión que escaló a una agresión con arma blanca, según los antecedentes policiales.

Durante el altercado, la joven recibió múltiples heridas cortopunzantes. Su pareja también resultó lesionado al intentar intervenir. Ambos fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial por un testigo, pero la joven falleció antes de recibir atención médica completa.

La presunta agresora huyó del lugar, pero fue ubicada posteriormente en un recinto de salud mientras buscaba atención por una herida abdominal. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer completamente la dinámica de los hechos y determinar eventuales responsabilidades penales.

