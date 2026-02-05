VIDEO. “La marihuana puede convertirse en una puerta de salida al consumo de otras drogas, como la cocaína o el alcohol”
El médico cirujano Sergio Sánchez, especialista en Salud Pública por la Universidad de Chile, advirtió que la reciente reclasificación de la marihuana en Estados Unidos, desde la Lista I a la Lista III, reabrió el debate en Chile sobre su uso terapéutico y su actual estatus legal.
