VIDEO. Accidente en cuatrimoto en Dunas de Ritoque deja un fallecido y una mujer en estado grave

Las autoridades desplegaron patrullas de emergencia y reiteraron que el ingreso de motorizados a dunas y playas está prohibido.

Javiera Rivera

Accidente en cuatrimoto en Dunas de Ritoque deja un fallecido y una mujer en estado grave

Un fallecido y una mujer con lesiones graves dejó un accidente ocurrido en las Dunas de Ritoque, en la Región de Valparaíso, luego de que ambos se desplazaran en una cuatrimoto por el sector.

Según informó el capitán de fragata litoral Rafael Quijada, de la Capitanía de Puerto de Quintero, tras recibir la alerta se dispuso el despliegue inmediato de patrullas de la Autoridad Marítima para prestar auxilio a las víctimas.

Al llegar al lugar, personal de emergencia constató que un hombre de aproximadamente 32 años había fallecido producto del accidente.

En tanto, una mujer cercana a los 20 años resultó con lesiones de carácter grave, por lo que fue trasladada inicialmente al Hospital de Quintero y luego derivada al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar para continuar con su atención médica.

Desde la Autoridad Marítima reiteraron el llamado al autocuidado e insistieron en que el ingreso de vehículos motorizados a sectores de dunas y playas se encuentra prohibido, debido al riesgo que implica para las personas y el entorno natural.

