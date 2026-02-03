;

Nigeria. La mordió una serpiente mientras dormía y no encontró el antídoto: confirman muerte de cantante que participó en “The Voice”

La joven de 26 años, quien destacó en la versión nigeriana del programa de talentos, despertó tras el ataque del reptil en su hogar

Javier Méndez

Imagen referencial.

Una tragedia sacude al mundo del espectáculo tras confirmarse el fallecimiento de Ifunanya Nwangene, joven cantante que alcanzó notoriedad tras su paso por la tercera temporada de The Voice Nigeria en 2021.

La artista, de tan solo 26 años, murió el pasado 31 de enero debido a complicaciones derivadas de una mordedura de serpiente.

Según los reportes de BBC Africa, el fatal incidente ocurrió mientras la intérprete dormía en su residencia de Abuya, la capital del país africano.

Nwangene despertó abruptamente tras el ataque del reptil y, aunque intentó recibir asistencia médica de urgencia, se enfrentó a una realidad crítica: la clínica más cercana no contaba con antídoto para el veneno.

“No podía hablar, pero sí hace rgestos con las manos. Tenía dificultades para respirar”, aseguró Sam Ezugwu, uno de sus amigos cercanos. La mujer fue traslada a otro hospital donde terminó perdiendo la vida.

Nuestro personal médico proporcionó un tratamiento inmediato y adecuado, incluyendo esfuerzos de reanimación, fluidos intravenosos, oxígeno intranasal y administración de antiveneno polivalente para serpientes”, explicaron desde el Centro Médico Federal de Jabi.

Su salto a la fama se dio tras interpretar Take a Bow de Rihanna en el programa de talentos. Era arquitecta de profesión.

