Pena de 540 días y sin cárcel: Fiscalía pide condena en libertad para médico imputado por fatal atropello de profesora en Vitacura

La propuesta contempla 540 días de sanción sin cárcel, mediante un procedimiento simplificado. La medida ha sido cuestionada por la familia de la víctima.

La Fiscalía Metropolitana Oriente propuso resolver mediante un procedimiento simplificado el caso del atropello que en julio de 2024 terminó con la vida de Paulina Fuentes, una joven profesora de 28 años, en la comuna de Vitacura.

La salida judicial contempla una pena de 540 días de reclusión menor para el médico imputado, lo que le permitiría cumplir la condena en libertad y sin enfrentar un juicio oral.

Según lo planteado por el Ministerio Público, esta vía evitaría llevar el caso a una instancia oral y permitiría además que el acusado recupere su licencia de conducir en un plazo cercano a dos años.

La decisión ha generado un fuerte rechazo por parte de la familia de la víctima y de sus abogados, quienes consideran que la sanción es desproporcionada frente a la gravedad de los hechos.

El atropello ocurrió cuando Paulina Fuentes cruzaba por un paso de cebra, situación que quedó registrada por cámaras de seguridad y que contradice la versión inicial del conductor, quien afirmó no haber visto a la joven.

