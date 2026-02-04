Duelo entre Huachipato y la U podría suspenderse: las razones que complican la realización del partido

La U y Huachipato invertirán localía por el Campeonato Nacional | Agencia Uno

Universidad de Chile debe visitar a Huachipato este domingo 8 de febrero, por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026. Sin embargo, a pocos días del duelo, ambos equipos recibieron una mala noticia.

Según información de ADN Deportes, la Delegación Presidencial del Biobío no autorizó la realización del partido en el Estadio Huachipato-CAP Acero de Talcahuano. La decisión se tomó luego de revisar un informe elaborado por Conaf.

Huachipato se queda sin estadio para recibir a la U

Si bien, Huachipato inscribió cuatro estadios para jugar de local este año (CAP Acero, Ester Roa Rebolledo, Nelson Oyarzún y Santa Laura), no podrá utilizar ninguno de ellos este fin de semana.

En el Ester Roa Rebolledo no se puede jugar por el estado de catástrofe declarado para la ciudad de Concepción, debido a los incendios forestales.

El Nelson Oyarzún también queda descartado, porque Ñublense jugará ahí en condición de local este domingo, contra Deportes Limache.

Mientras que el Santa Laura actualmente no está habilitado. De hecho, este domingo Unión Española hará de local en La Pintana para recibir a Deportes Recoleta por la Copa Chile.

Además, según pudo conocer ADN Deportes, Huachipato descartó la opción de revertir la localía con Universidad de Chile este fin de semana.

Así las cosas, el duelo entre acereros y azules corre el riesgo de suspenderse. El anuncio oficial llegaría en las próximas horas.