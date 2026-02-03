PSC rechaza nominación de Bachelet a la ONU y acusa sesgo ideológico: “No ofrece una representación transversal”

El Partido Social Cristiano (PSC) manifestó su rechazo a la confirmación de la nominación de Michelle Bachelet para representar a Chile ante la ONU.

En un comunicado, el partido sostuvo que se trata de “una designación claramente sesgada desde la ideología de izquierda” y que “no es una nominación neutra ni fruto de una visión de Estado”.

El PSC también señaló que la ONU “ha ido adoptando posiciones ideológicas definidas” y que la trayectoria de Bachelet “no ofrece garantías de una representación transversal”, pues proyectaría “una agenda ideológica afín a los sectores de izquierda”.

“Un nuevo amarre político”

La colectividad además cuestionó su desempeño en derechos humanos, afirmando que ha tenido un enfoque “ambiguo y poco categórico frente a violaciones graves”.

Respecto al rol del Gobierno, el PSC aseguró que el respaldo del Presidente Boric “viene a confirmar que se trata de una decisión política e ideológica” y calificó la postulación como “un nuevo amarre político”.

El comunicado concluye llamando a reconsiderar la nominación, afirmando que la política exterior debe centrarse en “una representación responsable y transversal”.