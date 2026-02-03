Metro de Santiago reporta falla en la Línea 3: sólo está operativa entre Fernando Castillo Velasco y Conchalí

Una falla afecta la noche de este lunes a la Línea 3 del Metro de Santiago, obligando a modificar el servicio habitual.

Según informó la empresa, desde las 21:45 horas el funcionamiento se mantiene solo entre las estaciones Fernando Castillo Velasco y Conchalí.

Posteriormente, a las 22:09, Metro confirmó la suspensión del servicio en seis estaciones del tramo norte: Plaza Quilicura, Lo Cruzat, Ferrocarril, Los Libertadores, Cardenal Caro y Vivaceta.

Hasta el cierre de este reporte, Metro no ha detallado el origen de la falla ni el horario estimado de normalización del servicio. Es una noticia en desarrollo…