Metro de Santiago reporta falla en la Línea 3: sólo está operativa entre Fernando Castillo Velasco y Conchalí

El inconveniente se registró pasadas las 21:45 horas y mantiene cerradas varias estaciones del sector norte, sin hora confirmada para normalizar el servicio.

Martín Neut

Imagen referencial.

Imagen referencial. / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

Una falla afecta la noche de este lunes a la Línea 3 del Metro de Santiago, obligando a modificar el servicio habitual.

Según informó la empresa, desde las 21:45 horas el funcionamiento se mantiene solo entre las estaciones Fernando Castillo Velasco y Conchalí.

Posteriormente, a las 22:09, Metro confirmó la suspensión del servicio en seis estaciones del tramo norte: Plaza Quilicura, Lo Cruzat, Ferrocarril, Los Libertadores, Cardenal Caro y Vivaceta.

Hasta el cierre de este reporte, Metro no ha detallado el origen de la falla ni el horario estimado de normalización del servicio. Es una noticia en desarrollo…

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

