VIDEO. “Un aplauso para todas las mamás que siguen luchando”: Mane Swett dedica potente mensaje en Premios Caleuche
Durante la ceremonia, la actriz ofreció un breve discurso cargado de emoción, que concluyó con un “Te amo, hijo”, en medio de los aplausos del público.
Una de las postales más emotivas de los Premios Caleuche 2026 la protagonizó Mane Swett, quien subió al escenario junto a Jorge Zabaleta para entregar los galardones a las mejores actuaciones en cine.
En la instancia, el actor destacó la perseverancia de su colega, en un claro guiño a la batalla legal que enfrenta desde hace años para recuperar la custodia de su hijo Santiago, quien se encuentra en Estados Unidos junto a su padre, John Bowe.
Cabe recordar que el menor viajó a fines de 2022 para pasar las fiestas con su progenitor, pero nunca regresó a Chile, dando inicio a una disputa judicial que hasta ahora no ha tenido resultados favorables para la actriz.
Revisa también
“Las mamás que siguen luchando...”
Visiblemente conmovida, Mane Swett agradeció el reconocimiento y aprovechó el momento para enviar un potente mensaje a otras mujeres que atraviesan situaciones similares.
“Gracias por este aplauso, no se imaginan la fuerza que me da, quiero compartir y extender el aplauso también para todas las mamás que siguen luchando por recuperar a sus hijos”, expresó.
El momento alcanzó su punto más íntimo cuando la actriz cerró sus palabras con una dedicatoria directa a su hijo: “Te amo, hijo”.
Revisa aquí el momento:
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.