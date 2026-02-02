Una de las postales más emotivas de los Premios Caleuche 2026 la protagonizó Mane Swett, quien subió al escenario junto a Jorge Zabaleta para entregar los galardones a las mejores actuaciones en cine.

En la instancia, el actor destacó la perseverancia de su colega, en un claro guiño a la batalla legal que enfrenta desde hace años para recuperar la custodia de su hijo Santiago, quien se encuentra en Estados Unidos junto a su padre, John Bowe.

Cabe recordar que el menor viajó a fines de 2022 para pasar las fiestas con su progenitor, pero nunca regresó a Chile, dando inicio a una disputa judicial que hasta ahora no ha tenido resultados favorables para la actriz.

“Las mamás que siguen luchando...”

Visiblemente conmovida, Mane Swett agradeció el reconocimiento y aprovechó el momento para enviar un potente mensaje a otras mujeres que atraviesan situaciones similares .

“Gracias por este aplauso, no se imaginan la fuerza que me da, quiero compartir y extender el aplauso también para todas las mamás que siguen luchando por recuperar a sus hijos”, expresó.

El momento alcanzó su punto más íntimo cuando la actriz cerró sus palabras con una dedicatoria directa a su hijo: “Te amo, hijo” .

Revisa aquí el momento: