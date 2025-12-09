Violenta discusión: Ex Yingo terminó herido y ensangrentado tras agarrarse con famoso influencer en concurrido evento

Es una pelea que terminó de la peor manera. Una que protagonizó un conocido ex Yingo con un influencer, nada menos que mientras participaban de una concurrida gala.

Resulta que el empresario funerario Iván Martínez organizó la llamada Gala Épica, en el Teatro Mori. Una instancia que juntó a varios creadores de contenido.

Entre ellos, al lugar arribó Miguel Deiva, más conocido como Papi Micky, quien estuvo en el extinto show juvenil de CHV. Y también René Puentes, famoso bajo el nombre de Tío René.

Un cruce que no salió nada de bien, ya que apenas se vieron, se enfrascaron en una gresca de aquellas, que terminó de la peor manera.

La violenta pelea

Así, los registros viralizados en redes sociales dieron cuenta de que Papi Micky terminó con la cara completamente ensagrentada.

Esto luego de un intercambio de combos y hasta botellazos con Tío René, que interrumpió incluso el animado show de un grupo ranchero en el escenario.

Cine en estado puro:



Hoy, en la gala de "influencers callejeros" Papi Micky le pega un aletazo al Tío René y lo amenaza con una botella de espumante mientras un tipo canta la canción "Así fue" de Juan Gabriel. Todo muy escandinavo. 🤣🤦 pic.twitter.com/m11uyKX4bw — País Esponja (@PaisEsponja) December 8, 2025

Solo faltaron las bailarinas y seria una pelea de pasión de Gavilanes 🤣

Más ordinario que Anticucho de Salmón en tarro la pelea Del Papi Micky vs Tío Rene#viral#Papimicky vs #TioRene pic.twitter.com/hkou3JvS9h — The Best in the World (@MyKingDonw) December 8, 2025