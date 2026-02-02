¡Imperdible y gratuito! Expotatoo en Valparaíso trae a ex Journey y The Cranberries

A finales de febrero, Valparaíso recibirá una nueva versión del Cicaplast Summer Ink 2026, evento que promete una experiencia única entre los tatuajes y la música en vivo.

Este evento que cumple 12 años contará con la participación especial del bajista Marco Mendoza, quien participó en bandas legendarias como Journey, The Cranberries, Blue Murder, entre otros.

Además del artista norteamericano, el evento contará con la participación de más de 140 tatuadores nacionales e internacionales, quienes estarán tatuando en vivo y participando en una competencia que estará dividida en cinco categorías: Blackwork, Black & Grey, Animé, Neotradicional y Full Color.

El productor del evento, Luis Retamal, indicó que “este es un espacio creado para celebrar el talento, la creatividad y la cultura que rodea al tatuaje. Este año damos un paso más grande al contar con un invitado de talla internacional como Marco Mendoza, un músico reconocido a nivel mundial, cuya energía y trayectoria harán de este encuentro algo verdaderamente inolvidable”.

El Cicaplast Summer Ink 2026 se realizará el próximo 28 de febrero en el Terminal de Pasajeros de Valparaíso y las entradas pueden ser adquiridas de manera gratuita en el sitio web oficial del evento.