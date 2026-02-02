El bochornoso momento en los Premio Caleuche que fue viral en redes: “Voy a improvisar...”

El pasado domingo se celebró la entrega de los Premios Caleuche, donde se celebró a lo mejor de las teleseries, series, películas, teatro y comedias de nuestro país durante el 2025.

Entre esos premios se encontraba la categoría “Revelación del año”, quien fue otorgado a la actriz de 12 años, Tamara Cortés Meza.

La entrega de este premio generó una ola de críticas en redes sociales por lo desprolija y poco organizada que fue.

Las actrices Coca Guazzini y Patricia Rivadeneira fueron las encargadas de entregar este galardón, pero confesaron que no sabían para quien iría, dando a entender que algo faltaba.

“Nadie nos pasó sobre… Bueno, mientras la Patricia trae el sobre yo voy a improvisar”, comentó Guazzini, mientras Rivadeneira regresaba con un sobre completamente vacío.

Tras esto, la voz en off del evento anunció que la ganadora fue Tamara Cortés, quien se levantó visiblemente confundida a recibir el galardón.

“Que falta de respeto con Tamara Cortés #PremiosCaleuche” y “Puse un rato los premios #Caleuche muy ridículos… sin sobre, sin nominados, no sabía el ganador”, fueron algunos de los comentarios hechos en redes.

La joven actriz ganó el premio a “Revelación del año” por su participación en la obra La misteriosa mirada del flamenco dirigida por Diego Céspedes.