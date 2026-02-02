;

Bad Bunny, Billie Eilish y más: todos los ganadores de los premios Grammy 2026

La entrega número 68 de los Premios Grammy tuvo lugar en Los Ángeles y volvió a coronar a Kendrick Lamar como la figura más destacada de la noche.

Pablo Castillo

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Bad Bunny accepts the Best Música Urbana Album award. (Photo by John Shearer/Getty Images for The Recording Academy)

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Bad Bunny accepts the Best Música Urbana Album award. (Photo by John Shearer/Getty Images for The Recording Academy) / John Shearer

La noche del pasado 1 de febrero, la ciudad de Los Ángeles fue el escenario de la 68ª edición de los Premios Grammy, ceremonia que congregó a las principales figuras de la música internacional y celebró la diversidad de estilos y propuestas sonoras.

El protagonista de la jornada fue el artista Kendrick Lamar, quien obtuvo cinco estatuillas, incluyendo grabación del año por Luther(su colaboración con SZA) y mejor álbum de rap gracias a GNX.

No obstante, el premio más importante terminó en manos del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien se hizo de la estatuilla del álbum del año.

Lista completa de nominados y ganadores

Grabación del Año

  • Luther — Kendrick Lamar with SZA (GANADOR)
  • Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
  • Manchild — Sabrina Carpenter
  • Anxiety — Doechii
  • WILDFLOWER — Billie Eilish
  • Abracadabra — Lady Gaga
  • The Subway — Chappell Roan
  • APT. — ROSÉ, Bruno Mars

Álbum del Año

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny (GANADOR)
  • SWAG — Justin Bieber
  • Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice
  • MAYHEM — Lady Gaga
  • GNX — Kendrick Lamar
  • MUTT — Leon Thomas
  • CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator

Canción del Año

  • WILDFLOWER — Billie Eilish (GANADORA)
  • Abracadabra — Lady Gaga
  • Anxiety — Doechii
  • APT. — ROSÉ, Bruno Mars
  • DtMF — Bad Bunny
  • Golden (From “KPop Demon Hunters”) — HUNTR/X
  • Luther — Kendrick Lamar with SZA
  • Manchild — Sabrina Carpenter

Mejor Artista Nuevo

  • Olivia Dean (GANADORA)
  • KATSEYE
  • The Marías
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Productor del Año (no clásico)

  • Cirkut (GANADOR)
  • Dan Auerbach
  • Dijon
  • Blake Mills
  • Sounwave

Compositor del Año (no clásico)

  • Amy Allen (GANADORA)
  • Edgar Barrera
  • Jessie Jo Dillon
  • Tobias Jesso Jr.
  • Laura Veltz

Mejor Interpretación Pop Solista

  • Messy — Lola Young (GANADOR)
  • DAISIES — Justin Bieber
  • Manchild — Sabrina Carpenter
  • Disease — Lady Gaga
  • The Subway — Chappell Roan

Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo

  • Defying Gravity — Cynthia Erivo & Ariana Grande (GANADORA)
  • Golden (From “KPop Demon Hunters”) — HUNTR/X
  • Gabriela — KATSEYE
  • APT. — ROSÉ, Bruno Mars
  • 30 For 30 — SZA with Kendrick Lamar

Mejor Álbum Pop Vocal

  • MAYHEM — Lady Gaga (GANADOR)
  • SWAG — Justin Bieber
  • Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful — Miley Cyrus
  • I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) — Teddy Swims

Mejor Grabación Dance/Electrónica

  • End of Summer — Tame Impala (GANADORA)
  • No Cap — Disclosure & Anderson .Paak
  • Victory Lap — Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax
  • SPACE INVADER — KAYTRANADA
  • VOLTAGE — Skrillex

Mejor Grabación Dance Pop

  • Abracadabra — Lady Gaga (GANADORA)
  • Bluest Flame — Selena Gomez & benny blanco
  • Midnight Sun — Zara Larsson
  • Just Keep Watching — Tate McRae
  • Illegal — PinkPantheress

Mejor Álbum de Música Urbana

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny (GANADOR)
  • Mixteip — J Balvin
  • FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
  • NAIKI — Nicki Nicole
  • EUB DELUXE — Trueno
  • SINFÓNICO (En Vivo) — Yandel

Mejor Álbum Pop Latino

  • Cancionera — Natalia Lafourcade (GANADORA)
  • Cosa Nuestra — Rauw Alejandro
  • BOGOTÁ (DELUXE) — Andrés Cepeda
  • Tropicoqueta — KAROL G
  • ¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz

Mejor Video Musical

  • Anxiety — Doechii (GANADOR)
  • Young Lion — Sade
  • Manchild — Sabrina Carpenter
  • So Be It — Clipse
  • Love — OK Go

Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional

  • A Matter of Time — Laufey (GANADOR)
  • Wintersongs — Laila Biali
  • The Gift of Love — Jennifer Hudson
  • Who Believes In Angels? — Elton John & Brandi Carlile
  • Harlequin — Lady Gaga
  • The Secret of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand

Mejor Álbum de Teatro Musical

  • Buena Vista Social Club (GANADOR)
  • Death Becomes Her
  • Gypsy
  • Just In Time
  • Maybe Happy Ending

Mejor Interpretación Country de Dúo o Grupo

  • Amen — Shaboozey & Jelly Roll (GANADOR)
  • A Song to Sing — Miranda Lambert & Chris Stapleton
  • Trailblazer — Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson
  • Love Me Like You Used to Do — Margo Price & Tyler Childers
  • Honky Tonk Hall of Fame — George Strait & Chris Stapleton

Mejor Canción Country

  • Bitin’ List — Tyler Childers (GANADORA)
  • Good News — Shaboozey
  • I Never Lie — Zach Top
  • Somewhere Over Laredo — Lainey Wilson
  • A Song to Sing — Miranda Lambert & Chris Stapleton

Mejor Álbum Country Tradicional

  • Ain’t in It for My Health — Zach Top (GANADOR)
  • Dollar a Day — Charley Crockett
  • American Romance — Lukas Nelson
  • Oh What a Beautiful World — Willie Nelson
  • Hard Headed Woman — Margo Price

Mejor Álbum Country Contemporáneo

  • Beautifully Broken — Jelly Roll (GANADOR)
  • Patterns — Kelsea Ballerini
  • Snipe Hunter — Tyler Childers
  • Evangeline Vs. The Machine — Eric Church
  • Postcards From Texas — Miranda Lambert

Mejor Interpretación de Raíces Americanas

  • Beautiful Strangers — Mavis Staples (GANADORA)
  • LONELY AVENUE — Jon Batiste feat. Randy Newman
  • Ancient Light — I’m With Her
  • Crimson and Clay — Jason Isbell
  • Richmond on the James — Alison Krauss & Union Station

Mejor Canción de Raíces Americanas

  • Ancient Light — I’m With Her (GANADORA)
  • BIG MONEY — Jon Batiste
  • Foxes In the Snow — Jason Isbell
  • Middle — Jesse Welles
  • Spitfire — Sierra Hull

Mejor Álbum Americana

  • BIG MONEY — Jon Batiste (GANADOR)
  • Bloom — Larkin Poe
  • Last Leaf on the Tree — Willie Nelson
  • So Long Little Miss Sunshine — Molly Tuttle
  • Middle — Jesse Welles

Mejor Álbum Bluegrass

  • Highway Prayers — Billy Strings (GANADOR)
  • Carter & Cleveland — Michael Cleveland & Jason Carter
  • A Tip Toe High Wire — Sierra Hull
  • Arcadia — Alison Krauss & Union Station
  • Outrun — The Steeldrivers

Mejor Álbum de Blues Tradicional

  • Ain’t Done with the Blues — Buddy Guy (GANADOR)
  • Room on the Porch — Taj Mahal & Keb’ Mo’
  • One Hour Mama: The Blues of Victoria Spivey — Maria Muldaur
  • Look Out Highway — Charlie Musselwhite
  • Young Fashioned Ways — Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo

  • Preacher Kids — Robert Randolph (GANADOR)
  • Breakthrough — Joe Bonamassa
  • Paper Doll — Samantha Fish
  • A Tribute to LJK — Eric Gales
  • Family — Southern Avenue

Mejor Álbum Folk

  • Wild and Clear and Blue — I’m With Her (GANADOR)
  • What Did the Blackbird Say to the Crow — Rhiannon Giddens & Justin Robinson
  • Crown of Roses — Patty Griffin
  • Foxes In the Snow — Jason Isbell
  • Under the Powerlines — Jesse Welles

Mejor Álbum Gospel

  • Heart of Mine — Darrel Walls & PJ Morton (GANADOR)
  • Sunny Days — Yolanda Adams
  • Tasha — Tasha Cobbs Leonard
  • Live Breathe Fight — Tamela Mann
  • Only on the Road (Live) — Tye Tribbett

Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea

  • Coritos Vol. 1 — Israel & New Breed (GANADOR)
  • CHILD OF GOD II — Forrest Frank
  • King of Hearts — Brandon Lake
  • Reconstruction — Lecrae
  • Let the Church Sing — Tauren Wells

Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino

  • PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADOR)
  • Genes Rebeldes — Aterciopelados
  • ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana
  • ALGORHYTHM — Los Wizzards
  • Novela — Fito Páez

Mejor Álbum de Música Mexicana

  • Palabra De To’s (Seca) — Carín León (GANADOR)
  • MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera
  • Y Lo Que Viene — Grupo Frontera
  • Sin Rodeos — Paola Jara
  • Bobby Pulido & Friends — Bobby Pulido

Mejor Álbum Tropical Latino

  • Raíces — Gloria Estefan (GANADORA)
  • Fotografías — Rubén Blades
  • Clásicos 1.0 — Grupo Niche
  • Bingo — Alain Pérez
  • Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa

Mejor Interpretación de Música Global

  • EoO — Bad Bunny (GANADOR)
  • Cantando en el Camino — Ciro Hurtado
  • JERUSALEMA — Angélique Kidjo
  • Inmigrante Y Que? — Yeisy Rojas
  • Shrini’s Dream (Live) — Shakti
  • Daybreak — Korwar

Mejor Interpretación de Música Africana

  • PUSH 2 START — Tyla (GANADORA)
  • Love — Burna Boy
  • With You — Davido feat. Omah Lay
  • Hope & Love — Eddy Kenzo & Mehran Matin
  • Gimme Dat — Ayra Starr feat. Wizkid

Mejor Álbum de Música Global

  • Caetano e Bethânia Ao Vivo — Caetano Veloso & Maria Bethânia (GANADOR)
  • Sounds of Kumbha — Siddhant Bhatia
  • No Sign of Weakness — Burna Boy
  • Eclairer le monde — Youssou N’Dour
  • Mind Explosion — Shakti
  • Chapter III: We Return to Light — Anoushka Shankar

Mejor Álbum Reggae

  • BLXXD & FYAH — Keznamdi (GANADOR)
  • Treasure Self Love — Lila Iké
  • Heart & Soul — Vybz Kartel
  • From Within — Mortimer
  • No Place Like Home — Jesse Royal

Mejor Álbum de Música Infantil

  • Harmony — FYÜTCH & Aura V (GANADOR)
  • Ageless: 100 Years Young — Joanie Leeds & Joya
  • Buddy’s Magic Tree House — Mega Ran
  • Herstory — Flor Bromley
  • The Music of Tori and The Muses — Tori Amos

Mejor Álbum de Comedia

  • Your Friend, Nate Bargatze — Nate Bargatze (GANADOR)
  • Drop Dead Years — Bill Burr
  • PostMortem — Sarah Silverman
  • Single Lady — Ali Wong
  • What Had Happened Was… — Jamie Foxx

Mejor Audiolibro, Narración y Storytelling

  • Meditations — Dalai Lama (GANADOR)
  • Elvis, Rocky & Me — Kathy Garver
  • Into the Uncut Grass — Trevor Noah
  • Lovely One: A Memoir — Ketanji Brown Jackson
  • You Know It’s True — Fab Morvan

Mejor Banda Sonora de Compilación

  • Sinners (GANADORA)
  • A Complete Unknown
  • F1® The Album
  • KPop Demon Hunters
  • Wicked

Mejor Banda Sonora Original para Medios Visuales

  • Sinners — Ludwig Göransson (GANADOR)
  • How to Train Your Dragon — John Powell
  • Severance: Season 2 — Theodore Shapiro
  • Wicked — John Powell & Stephen Schwartz
  • The Wild Robot — Kris Bowers

Mejor Banda Sonora para Videojuegos

  • Sword of the Sea — Austin Wintory (GANADOR)
  • Avatar: Frontiers of Pandora — Pinar Toprak
  • Helldivers 2 — Wilbert Roget, II
  • Indiana Jones and The Great Circle — Gordy Haab
  • Star Wars Outlaws — Cody Matthew Johnson & Wilbert Roget, II

Mejor Canción Escrita para Medios Visuales

  • Golden — HUNTR/X (GANADORA)
  • As Alive as You Need Me to Be — Nine Inch Nails
  • I Lied to You — Miles Caton
  • Never Too Late — Elton John & Brandi Carlile
  • Pale, Pale Moon — Jayme Lawson
  • Sinners — Rod Wave

Mejor Empaque de Grabación

  • Tracks II: The Lost Albums — Bruce Springsteen (GANADOR)
  • And The Adjacent Possible — OK Go
  • Balloonerism — Mac Miller
  • Danse Macabre: De Luxe — Duran Duran
  • Loud Is As — Tsunami
  • Sequoia — Various Artists

Mejor Portada de Álbum

  • CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator (GANADOR)
  • The Crux — Djo
  • Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
  • Glory — Perfume Genius
  • Moisturizer — Wet Leg

