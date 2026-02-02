Bad Bunny, Billie Eilish y más: todos los ganadores de los premios Grammy 2026
La entrega número 68 de los Premios Grammy tuvo lugar en Los Ángeles y volvió a coronar a Kendrick Lamar como la figura más destacada de la noche.
La noche del pasado 1 de febrero, la ciudad de Los Ángeles fue el escenario de la 68ª edición de los Premios Grammy, ceremonia que congregó a las principales figuras de la música internacional y celebró la diversidad de estilos y propuestas sonoras.
El protagonista de la jornada fue el artista Kendrick Lamar, quien obtuvo cinco estatuillas, incluyendo grabación del año por Luther(su colaboración con SZA) y mejor álbum de rap gracias a GNX.
No obstante, el premio más importante terminó en manos del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien se hizo de la estatuilla del álbum del año.
Lista completa de nominados y ganadores
Grabación del Año
- Luther — Kendrick Lamar with SZA (GANADOR)
- Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
- Manchild — Sabrina Carpenter
- Anxiety — Doechii
- WILDFLOWER — Billie Eilish
- Abracadabra — Lady Gaga
- The Subway — Chappell Roan
- APT. — ROSÉ, Bruno Mars
Álbum del Año
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny (GANADOR)
- SWAG — Justin Bieber
- Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice
- MAYHEM — Lady Gaga
- GNX — Kendrick Lamar
- MUTT — Leon Thomas
- CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator
Canción del Año
- WILDFLOWER — Billie Eilish (GANADORA)
- Abracadabra — Lady Gaga
- Anxiety — Doechii
- APT. — ROSÉ, Bruno Mars
- DtMF — Bad Bunny
- Golden (From “KPop Demon Hunters”) — HUNTR/X
- Luther — Kendrick Lamar with SZA
- Manchild — Sabrina Carpenter
Mejor Artista Nuevo
- Olivia Dean (GANADORA)
- KATSEYE
- The Marías
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Productor del Año (no clásico)
- Cirkut (GANADOR)
- Dan Auerbach
- Dijon
- Blake Mills
- Sounwave
Compositor del Año (no clásico)
- Amy Allen (GANADORA)
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
Mejor Interpretación Pop Solista
- Messy — Lola Young (GANADOR)
- DAISIES — Justin Bieber
- Manchild — Sabrina Carpenter
- Disease — Lady Gaga
- The Subway — Chappell Roan
Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo
- Defying Gravity — Cynthia Erivo & Ariana Grande (GANADORA)
- Golden (From “KPop Demon Hunters”) — HUNTR/X
- Gabriela — KATSEYE
- APT. — ROSÉ, Bruno Mars
- 30 For 30 — SZA with Kendrick Lamar
Mejor Álbum Pop Vocal
- MAYHEM — Lady Gaga (GANADOR)
- SWAG — Justin Bieber
- Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter
- Something Beautiful — Miley Cyrus
- I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) — Teddy Swims
Mejor Grabación Dance/Electrónica
- End of Summer — Tame Impala (GANADORA)
- No Cap — Disclosure & Anderson .Paak
- Victory Lap — Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax
- SPACE INVADER — KAYTRANADA
- VOLTAGE — Skrillex
Mejor Grabación Dance Pop
- Abracadabra — Lady Gaga (GANADORA)
- Bluest Flame — Selena Gomez & benny blanco
- Midnight Sun — Zara Larsson
- Just Keep Watching — Tate McRae
- Illegal — PinkPantheress
Mejor Álbum de Música Urbana
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny (GANADOR)
- Mixteip — J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
- NAIKI — Nicki Nicole
- EUB DELUXE — Trueno
- SINFÓNICO (En Vivo) — Yandel
Mejor Álbum Pop Latino
- Cancionera — Natalia Lafourcade (GANADORA)
- Cosa Nuestra — Rauw Alejandro
- BOGOTÁ (DELUXE) — Andrés Cepeda
- Tropicoqueta — KAROL G
- ¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz
Mejor Video Musical
- Anxiety — Doechii (GANADOR)
- Young Lion — Sade
- Manchild — Sabrina Carpenter
- So Be It — Clipse
- Love — OK Go
Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional
- A Matter of Time — Laufey (GANADOR)
- Wintersongs — Laila Biali
- The Gift of Love — Jennifer Hudson
- Who Believes In Angels? — Elton John & Brandi Carlile
- Harlequin — Lady Gaga
- The Secret of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand
Mejor Álbum de Teatro Musical
- Buena Vista Social Club (GANADOR)
- Death Becomes Her
- Gypsy
- Just In Time
- Maybe Happy Ending
Mejor Interpretación Country de Dúo o Grupo
- Amen — Shaboozey & Jelly Roll (GANADOR)
- A Song to Sing — Miranda Lambert & Chris Stapleton
- Trailblazer — Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson
- Love Me Like You Used to Do — Margo Price & Tyler Childers
- Honky Tonk Hall of Fame — George Strait & Chris Stapleton
Mejor Canción Country
- Bitin’ List — Tyler Childers (GANADORA)
- Good News — Shaboozey
- I Never Lie — Zach Top
- Somewhere Over Laredo — Lainey Wilson
- A Song to Sing — Miranda Lambert & Chris Stapleton
Mejor Álbum Country Tradicional
- Ain’t in It for My Health — Zach Top (GANADOR)
- Dollar a Day — Charley Crockett
- American Romance — Lukas Nelson
- Oh What a Beautiful World — Willie Nelson
- Hard Headed Woman — Margo Price
Mejor Álbum Country Contemporáneo
- Beautifully Broken — Jelly Roll (GANADOR)
- Patterns — Kelsea Ballerini
- Snipe Hunter — Tyler Childers
- Evangeline Vs. The Machine — Eric Church
- Postcards From Texas — Miranda Lambert
Mejor Interpretación de Raíces Americanas
- Beautiful Strangers — Mavis Staples (GANADORA)
- LONELY AVENUE — Jon Batiste feat. Randy Newman
- Ancient Light — I’m With Her
- Crimson and Clay — Jason Isbell
- Richmond on the James — Alison Krauss & Union Station
Mejor Canción de Raíces Americanas
- Ancient Light — I’m With Her (GANADORA)
- BIG MONEY — Jon Batiste
- Foxes In the Snow — Jason Isbell
- Middle — Jesse Welles
- Spitfire — Sierra Hull
Mejor Álbum Americana
- BIG MONEY — Jon Batiste (GANADOR)
- Bloom — Larkin Poe
- Last Leaf on the Tree — Willie Nelson
- So Long Little Miss Sunshine — Molly Tuttle
- Middle — Jesse Welles
Mejor Álbum Bluegrass
- Highway Prayers — Billy Strings (GANADOR)
- Carter & Cleveland — Michael Cleveland & Jason Carter
- A Tip Toe High Wire — Sierra Hull
- Arcadia — Alison Krauss & Union Station
- Outrun — The Steeldrivers
Mejor Álbum de Blues Tradicional
- Ain’t Done with the Blues — Buddy Guy (GANADOR)
- Room on the Porch — Taj Mahal & Keb’ Mo’
- One Hour Mama: The Blues of Victoria Spivey — Maria Muldaur
- Look Out Highway — Charlie Musselwhite
- Young Fashioned Ways — Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush
Mejor Álbum de Blues Contemporáneo
- Preacher Kids — Robert Randolph (GANADOR)
- Breakthrough — Joe Bonamassa
- Paper Doll — Samantha Fish
- A Tribute to LJK — Eric Gales
- Family — Southern Avenue
Mejor Álbum Folk
- Wild and Clear and Blue — I’m With Her (GANADOR)
- What Did the Blackbird Say to the Crow — Rhiannon Giddens & Justin Robinson
- Crown of Roses — Patty Griffin
- Foxes In the Snow — Jason Isbell
- Under the Powerlines — Jesse Welles
Mejor Álbum Gospel
- Heart of Mine — Darrel Walls & PJ Morton (GANADOR)
- Sunny Days — Yolanda Adams
- Tasha — Tasha Cobbs Leonard
- Live Breathe Fight — Tamela Mann
- Only on the Road (Live) — Tye Tribbett
Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea
- Coritos Vol. 1 — Israel & New Breed (GANADOR)
- CHILD OF GOD II — Forrest Frank
- King of Hearts — Brandon Lake
- Reconstruction — Lecrae
- Let the Church Sing — Tauren Wells
Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino
- PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADOR)
- Genes Rebeldes — Aterciopelados
- ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana
- ALGORHYTHM — Los Wizzards
- Novela — Fito Páez
Mejor Álbum de Música Mexicana
- Palabra De To’s (Seca) — Carín León (GANADOR)
- MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera
- Y Lo Que Viene — Grupo Frontera
- Sin Rodeos — Paola Jara
- Bobby Pulido & Friends — Bobby Pulido
Mejor Álbum Tropical Latino
- Raíces — Gloria Estefan (GANADORA)
- Fotografías — Rubén Blades
- Clásicos 1.0 — Grupo Niche
- Bingo — Alain Pérez
- Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa
Mejor Interpretación de Música Global
- EoO — Bad Bunny (GANADOR)
- Cantando en el Camino — Ciro Hurtado
- JERUSALEMA — Angélique Kidjo
- Inmigrante Y Que? — Yeisy Rojas
- Shrini’s Dream (Live) — Shakti
- Daybreak — Korwar
Mejor Interpretación de Música Africana
- PUSH 2 START — Tyla (GANADORA)
- Love — Burna Boy
- With You — Davido feat. Omah Lay
- Hope & Love — Eddy Kenzo & Mehran Matin
- Gimme Dat — Ayra Starr feat. Wizkid
Mejor Álbum de Música Global
- Caetano e Bethânia Ao Vivo — Caetano Veloso & Maria Bethânia (GANADOR)
- Sounds of Kumbha — Siddhant Bhatia
- No Sign of Weakness — Burna Boy
- Eclairer le monde — Youssou N’Dour
- Mind Explosion — Shakti
- Chapter III: We Return to Light — Anoushka Shankar
Mejor Álbum Reggae
- BLXXD & FYAH — Keznamdi (GANADOR)
- Treasure Self Love — Lila Iké
- Heart & Soul — Vybz Kartel
- From Within — Mortimer
- No Place Like Home — Jesse Royal
Mejor Álbum de Música Infantil
- Harmony — FYÜTCH & Aura V (GANADOR)
- Ageless: 100 Years Young — Joanie Leeds & Joya
- Buddy’s Magic Tree House — Mega Ran
- Herstory — Flor Bromley
- The Music of Tori and The Muses — Tori Amos
Mejor Álbum de Comedia
- Your Friend, Nate Bargatze — Nate Bargatze (GANADOR)
- Drop Dead Years — Bill Burr
- PostMortem — Sarah Silverman
- Single Lady — Ali Wong
- What Had Happened Was… — Jamie Foxx
Mejor Audiolibro, Narración y Storytelling
- Meditations — Dalai Lama (GANADOR)
- Elvis, Rocky & Me — Kathy Garver
- Into the Uncut Grass — Trevor Noah
- Lovely One: A Memoir — Ketanji Brown Jackson
- You Know It’s True — Fab Morvan
Mejor Banda Sonora de Compilación
- Sinners (GANADORA)
- A Complete Unknown
- F1® The Album
- KPop Demon Hunters
- Wicked
Mejor Banda Sonora Original para Medios Visuales
- Sinners — Ludwig Göransson (GANADOR)
- How to Train Your Dragon — John Powell
- Severance: Season 2 — Theodore Shapiro
- Wicked — John Powell & Stephen Schwartz
- The Wild Robot — Kris Bowers
Mejor Banda Sonora para Videojuegos
- Sword of the Sea — Austin Wintory (GANADOR)
- Avatar: Frontiers of Pandora — Pinar Toprak
- Helldivers 2 — Wilbert Roget, II
- Indiana Jones and The Great Circle — Gordy Haab
- Star Wars Outlaws — Cody Matthew Johnson & Wilbert Roget, II
Mejor Canción Escrita para Medios Visuales
- Golden — HUNTR/X (GANADORA)
- As Alive as You Need Me to Be — Nine Inch Nails
- I Lied to You — Miles Caton
- Never Too Late — Elton John & Brandi Carlile
- Pale, Pale Moon — Jayme Lawson
- Sinners — Rod Wave
Mejor Empaque de Grabación
- Tracks II: The Lost Albums — Bruce Springsteen (GANADOR)
- And The Adjacent Possible — OK Go
- Balloonerism — Mac Miller
- Danse Macabre: De Luxe — Duran Duran
- Loud Is As — Tsunami
- Sequoia — Various Artists
Mejor Portada de Álbum
- CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator (GANADOR)
- The Crux — Djo
- Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
- Glory — Perfume Genius
- Moisturizer — Wet Leg
