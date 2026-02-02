Bad Bunny, Billie Eilish y más: todos los ganadores de los premios Grammy 2026

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Bad Bunny accepts the Best Música Urbana Album award. (Photo by John Shearer/Getty Images for The Recording Academy) / John Shearer

La noche del pasado 1 de febrero, la ciudad de Los Ángeles fue el escenario de la 68ª edición de los Premios Grammy, ceremonia que congregó a las principales figuras de la música internacional y celebró la diversidad de estilos y propuestas sonoras.

El protagonista de la jornada fue el artista Kendrick Lamar, quien obtuvo cinco estatuillas, incluyendo grabación del año por Luther(su colaboración con SZA) y mejor álbum de rap gracias a GNX.

No obstante, el premio más importante terminó en manos del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien se hizo de la estatuilla del álbum del año.

Lista completa de nominados y ganadores

Grabación del Año

Luther — Kendrick Lamar with SZA (GANADOR)

Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny

Manchild — Sabrina Carpenter

Anxiety — Doechii

WILDFLOWER — Billie Eilish

Abracadabra — Lady Gaga

The Subway — Chappell Roan

APT. — ROSÉ, Bruno Mars

Álbum del Año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny (GANADOR)

SWAG — Justin Bieber

Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice

MAYHEM — Lady Gaga

GNX — Kendrick Lamar

MUTT — Leon Thomas

CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator

Canción del Año

WILDFLOWER — Billie Eilish (GANADORA)

Abracadabra — Lady Gaga

Anxiety — Doechii

APT. — ROSÉ, Bruno Mars

DtMF — Bad Bunny

Golden (From “KPop Demon Hunters”) — HUNTR/X

Luther — Kendrick Lamar with SZA

Manchild — Sabrina Carpenter

Mejor Artista Nuevo

Olivia Dean (GANADORA)

KATSEYE

The Marías

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Productor del Año (no clásico)

Cirkut (GANADOR)

Dan Auerbach

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Compositor del Año (no clásico)

Amy Allen (GANADORA)

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Mejor Interpretación Pop Solista

Messy — Lola Young (GANADOR)

DAISIES — Justin Bieber

Manchild — Sabrina Carpenter

Disease — Lady Gaga

The Subway — Chappell Roan

Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo

Defying Gravity — Cynthia Erivo & Ariana Grande (GANADORA)

Golden (From “KPop Demon Hunters”) — HUNTR/X

Gabriela — KATSEYE

APT. — ROSÉ, Bruno Mars

30 For 30 — SZA with Kendrick Lamar

Mejor Álbum Pop Vocal

MAYHEM — Lady Gaga (GANADOR)

SWAG — Justin Bieber

Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter

Something Beautiful — Miley Cyrus

I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) — Teddy Swims

Mejor Grabación Dance/Electrónica

End of Summer — Tame Impala (GANADORA)

No Cap — Disclosure & Anderson .Paak

Victory Lap — Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax

SPACE INVADER — KAYTRANADA

VOLTAGE — Skrillex

Mejor Grabación Dance Pop

Abracadabra — Lady Gaga (GANADORA)

Bluest Flame — Selena Gomez & benny blanco

Midnight Sun — Zara Larsson

Just Keep Watching — Tate McRae

Illegal — PinkPantheress

Mejor Álbum de Música Urbana

DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny (GANADOR)

Mixteip — J Balvin

FERXXO VOL X: Sagrado — Feid

NAIKI — Nicki Nicole

EUB DELUXE — Trueno

SINFÓNICO (En Vivo) — Yandel

Mejor Álbum Pop Latino

Cancionera — Natalia Lafourcade (GANADORA)

Cosa Nuestra — Rauw Alejandro

BOGOTÁ (DELUXE) — Andrés Cepeda

Tropicoqueta — KAROL G

¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz

Mejor Video Musical

Anxiety — Doechii (GANADOR)

Young Lion — Sade

Manchild — Sabrina Carpenter

So Be It — Clipse

Love — OK Go

Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional

A Matter of Time — Laufey (GANADOR)

Wintersongs — Laila Biali

The Gift of Love — Jennifer Hudson

Who Believes In Angels? — Elton John & Brandi Carlile

Harlequin — Lady Gaga

The Secret of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand

Mejor Álbum de Teatro Musical

Buena Vista Social Club (GANADOR)

Death Becomes Her

Gypsy

Just In Time

Maybe Happy Ending

Mejor Interpretación Country de Dúo o Grupo

Amen — Shaboozey & Jelly Roll (GANADOR)

A Song to Sing — Miranda Lambert & Chris Stapleton

Trailblazer — Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson

Love Me Like You Used to Do — Margo Price & Tyler Childers

Honky Tonk Hall of Fame — George Strait & Chris Stapleton

Mejor Canción Country

Bitin’ List — Tyler Childers (GANADORA)

Good News — Shaboozey

I Never Lie — Zach Top

Somewhere Over Laredo — Lainey Wilson

A Song to Sing — Miranda Lambert & Chris Stapleton

Mejor Álbum Country Tradicional

Ain’t in It for My Health — Zach Top (GANADOR)

Dollar a Day — Charley Crockett

American Romance — Lukas Nelson

Oh What a Beautiful World — Willie Nelson

Hard Headed Woman — Margo Price

Mejor Álbum Country Contemporáneo

Beautifully Broken — Jelly Roll (GANADOR)

Patterns — Kelsea Ballerini

Snipe Hunter — Tyler Childers

Evangeline Vs. The Machine — Eric Church

Postcards From Texas — Miranda Lambert

Mejor Interpretación de Raíces Americanas

Beautiful Strangers — Mavis Staples (GANADORA)

LONELY AVENUE — Jon Batiste feat. Randy Newman

Ancient Light — I’m With Her

Crimson and Clay — Jason Isbell

Richmond on the James — Alison Krauss & Union Station

Mejor Canción de Raíces Americanas

Ancient Light — I’m With Her (GANADORA)

BIG MONEY — Jon Batiste

Foxes In the Snow — Jason Isbell

Middle — Jesse Welles

Spitfire — Sierra Hull

Mejor Álbum Americana

BIG MONEY — Jon Batiste (GANADOR)

Bloom — Larkin Poe

Last Leaf on the Tree — Willie Nelson

So Long Little Miss Sunshine — Molly Tuttle

Middle — Jesse Welles

Mejor Álbum Bluegrass

Highway Prayers — Billy Strings (GANADOR)

Carter & Cleveland — Michael Cleveland & Jason Carter

A Tip Toe High Wire — Sierra Hull

Arcadia — Alison Krauss & Union Station

Outrun — The Steeldrivers

Mejor Álbum de Blues Tradicional

Ain’t Done with the Blues — Buddy Guy (GANADOR)

Room on the Porch — Taj Mahal & Keb’ Mo’

One Hour Mama: The Blues of Victoria Spivey — Maria Muldaur

Look Out Highway — Charlie Musselwhite

Young Fashioned Ways — Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo

Preacher Kids — Robert Randolph (GANADOR)

Breakthrough — Joe Bonamassa

Paper Doll — Samantha Fish

A Tribute to LJK — Eric Gales

Family — Southern Avenue

Mejor Álbum Folk

Wild and Clear and Blue — I’m With Her (GANADOR)

What Did the Blackbird Say to the Crow — Rhiannon Giddens & Justin Robinson

Crown of Roses — Patty Griffin

Foxes In the Snow — Jason Isbell

Under the Powerlines — Jesse Welles

Mejor Álbum Gospel

Heart of Mine — Darrel Walls & PJ Morton (GANADOR)

Sunny Days — Yolanda Adams

Tasha — Tasha Cobbs Leonard

Live Breathe Fight — Tamela Mann

Only on the Road (Live) — Tye Tribbett

Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea

Coritos Vol. 1 — Israel & New Breed (GANADOR)

CHILD OF GOD II — Forrest Frank

King of Hearts — Brandon Lake

Reconstruction — Lecrae

Let the Church Sing — Tauren Wells

Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino

PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADOR)

Genes Rebeldes — Aterciopelados

ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana

ALGORHYTHM — Los Wizzards

Novela — Fito Páez

Mejor Álbum de Música Mexicana

Palabra De To’s (Seca) — Carín León (GANADOR)

MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera

Y Lo Que Viene — Grupo Frontera

Sin Rodeos — Paola Jara

Bobby Pulido & Friends — Bobby Pulido

Mejor Álbum Tropical Latino

Raíces — Gloria Estefan (GANADORA)

Fotografías — Rubén Blades

Clásicos 1.0 — Grupo Niche

Bingo — Alain Pérez

Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa

Mejor Interpretación de Música Global

EoO — Bad Bunny (GANADOR)

Cantando en el Camino — Ciro Hurtado

JERUSALEMA — Angélique Kidjo

Inmigrante Y Que? — Yeisy Rojas

Shrini’s Dream (Live) — Shakti

Daybreak — Korwar

Mejor Interpretación de Música Africana

PUSH 2 START — Tyla (GANADORA)

Love — Burna Boy

With You — Davido feat. Omah Lay

Hope & Love — Eddy Kenzo & Mehran Matin

Gimme Dat — Ayra Starr feat. Wizkid

Mejor Álbum de Música Global

Caetano e Bethânia Ao Vivo — Caetano Veloso & Maria Bethânia (GANADOR)

Sounds of Kumbha — Siddhant Bhatia

No Sign of Weakness — Burna Boy

Eclairer le monde — Youssou N’Dour

Mind Explosion — Shakti

Chapter III: We Return to Light — Anoushka Shankar

Mejor Álbum Reggae

BLXXD & FYAH — Keznamdi (GANADOR)

Treasure Self Love — Lila Iké

Heart & Soul — Vybz Kartel

From Within — Mortimer

No Place Like Home — Jesse Royal

Mejor Álbum de Música Infantil

Harmony — FYÜTCH & Aura V (GANADOR)

Ageless: 100 Years Young — Joanie Leeds & Joya

Buddy’s Magic Tree House — Mega Ran

Herstory — Flor Bromley

The Music of Tori and The Muses — Tori Amos

Mejor Álbum de Comedia

Your Friend, Nate Bargatze — Nate Bargatze (GANADOR)

Drop Dead Years — Bill Burr

PostMortem — Sarah Silverman

Single Lady — Ali Wong

What Had Happened Was… — Jamie Foxx

Mejor Audiolibro, Narración y Storytelling

Meditations — Dalai Lama (GANADOR)

Elvis, Rocky & Me — Kathy Garver

Into the Uncut Grass — Trevor Noah

Lovely One: A Memoir — Ketanji Brown Jackson

You Know It’s True — Fab Morvan

Mejor Banda Sonora de Compilación

Sinners (GANADORA)

A Complete Unknown

F1® The Album

KPop Demon Hunters

Wicked

Mejor Banda Sonora Original para Medios Visuales

Sinners — Ludwig Göransson (GANADOR)

How to Train Your Dragon — John Powell

Severance: Season 2 — Theodore Shapiro

Wicked — John Powell & Stephen Schwartz

The Wild Robot — Kris Bowers

Mejor Banda Sonora para Videojuegos

Sword of the Sea — Austin Wintory (GANADOR)

Avatar: Frontiers of Pandora — Pinar Toprak

Helldivers 2 — Wilbert Roget, II

Indiana Jones and The Great Circle — Gordy Haab

Star Wars Outlaws — Cody Matthew Johnson & Wilbert Roget, II

Mejor Canción Escrita para Medios Visuales

Golden — HUNTR/X (GANADORA)

As Alive as You Need Me to Be — Nine Inch Nails

I Lied to You — Miles Caton

Never Too Late — Elton John & Brandi Carlile

Pale, Pale Moon — Jayme Lawson

Sinners — Rod Wave

Mejor Empaque de Grabación

Tracks II: The Lost Albums — Bruce Springsteen (GANADOR)

And The Adjacent Possible — OK Go

Balloonerism — Mac Miller

Danse Macabre: De Luxe — Duran Duran

Loud Is As — Tsunami

Sequoia — Various Artists

Mejor Portada de Álbum