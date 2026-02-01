;

VIDEO. Real Betis regresa a los triunfos en La Liga tras sólido triunfo sobre el Valencia

El cuadro del ‘Ingeniero’ Pellegrini se ilusiona con los puestos de clasificación a la Champions de la próxima temporada.

Gonzalo Miranda

Real Betis se impuso ante el Valencia

Por la jornada 22 de La Liga, este domingo el Real Betis le dio vuelta un partidazo al Valencia para seguir ilusionado con los puestos de clasificación a la UEFA Champions League de la próxima temporada.

Luis Rioja (20′) abrió el marcador para el visitante, pero los ‘albiverdes’ lo dieron vuelta con goles de Ezequiel Ávila (23′) de penal y Pablo Fornals (88′) para dejar los tres puntos en casa.

Con la victoria, el Real Betis alcanza la quinta posición con 35 puntos y se ilusiona con darle cazara al Villarreal (42) y Atlético Madrid (45) por un cupo de Champions.

Precisamente en la próxima fecha, el cuadro de Pellegrini estará visitando a los ‘colchoneros’ en la capital española, pero antes, ambos se verán las caras por los 4tos de final de la Copa del Rey.

La victoria del Real Betis

