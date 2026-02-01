Por la jornada 22 de La Liga, este domingo el Real Betis le dio vuelta un partidazo al Valencia para seguir ilusionado con los puestos de clasificación a la UEFA Champions League de la próxima temporada.

Luis Rioja (20′) abrió el marcador para el visitante, pero los ‘albiverdes’ lo dieron vuelta con goles de Ezequiel Ávila (23′) de penal y Pablo Fornals (88′) para dejar los tres puntos en casa.

Con la victoria, el Real Betis alcanza la quinta posición con 35 puntos y se ilusiona con darle cazara al Villarreal (42) y Atlético Madrid (45) por un cupo de Champions.

Precisamente en la próxima fecha, el cuadro de Pellegrini estará visitando a los ‘colchoneros’ en la capital española, pero antes, ambos se verán las caras por los 4tos de final de la Copa del Rey.