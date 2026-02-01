;

VIDEO. Rangers se lleva el Clásico del Maule ante Curicó Unido en el debut de ambos en la Copa Chile 2026

Los “Rojinegros” quedaron primeros en el grupo de la competencia.

Este domingo, Rangers de Talca derrotó a su acérrimo rival Curicó Unido, en un duelo válido por la fecha 1 del grupo F de la Copa Chile 2026.

Los “Piducanos” fueron quienes se llevaron los primeros tres puntos del certamen, gracias a un solitario gol de Claudio Servetti en el minuto 37′ de compromiso.

Con el triunfo por 1-0 de los rojinegros sobre el “Curi”, los talquinos se ubican en el primer lugar del grupo que también comparten con Ñublense y Universidad de Concepción.

