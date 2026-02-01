Este domingo, Rangers de Talca derrotó a su acérrimo rival Curicó Unido, en un duelo válido por la fecha 1 del grupo F de la Copa Chile 2026.

Los “Piducanos” fueron quienes se llevaron los primeros tres puntos del certamen, gracias a un solitario gol de Claudio Servetti en el minuto 37′ de compromiso.

😮⚽🔴⚫ La suerte estuvo del lado Piducano



Claudio Servetti logró, a pesar de una pifia, empujar el balón para anotar el 1-0 de Rangers sobre Curicó Unido, en el clásico maulino que animan por la #CopaChile 2026 en este #MatchdayDomingo.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 2, 2026

Con el triunfo por 1-0 de los rojinegros sobre el “Curi”, los talquinos se ubican en el primer lugar del grupo que también comparten con Ñublense y Universidad de Concepción.