PGU sube desde este 1 de febrero: revisa los nuevos montos del beneficio

Santiago

Desde este sábado 1 de febrero comenzó a regir el nuevo valor de la Pensión Garantizada Universal, aporte estatal dirigido a personas mayores con pensiones bajas o sin jubilación, cuyo monto se actualiza cada año de acuerdo con la variación del costo de la vida.

Nuevos precios de la PGU 2026

Para quienes tienen menos de 82 años, el beneficio pasó de $224.004 a $231.732 mensuales, lo que representa un aumento de 3,45% respecto del monto anterior. Este ajuste responde a la variación positiva del Índice de Precios al Consumidor registrada durante 2025, según los datos oficiales.

Además del alza directa, también se modificaron los tramos de referencia utilizados para calcular el aporte, lo que influye en el monto final que recibe cada persona según su situación previsional.

En el caso de las personas de 82 años o más, que ya habían visto un incremento previo en 2025, el beneficio volvió a reajustarse y alcanzó los $250.275 mensuales desde esta fecha.