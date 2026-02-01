;

“No estoy quejándome, ni llorando...”: Daniel Garnero se mostró molesto con el arbitraje de Piero Maza en el choque de la UC con Deportes La Serena

El adiestrador de los ‘cruzados’ lamentó la “falta de ritmo” que tuvo el encuentro en La Portada.

Este domingo por la tarde, la Universidad Católica no lo pasó bien en La Portada: visitó a Deportes La Serena en su debut por la Liga de Primera 2026, instancia donde terminó rescatando un forzado empate 2-2.

Los ‘cruzados’ partieron abajo en el marcador 2-0, pero antes del descanso marcó el descuento y, en el complemento con un jugador más, logró el empate gracias a un agónico tanto de Fernando Zampedri.

Tras el resultado final, vino el momento de los análsis, y el primero estuvo en palabras del entrenador de la UC, Daniel Garnero: “fue un partido intenso, raro, cambiante... hasta los 32 con el gol de ellos, fue un partido muy disputado donde ambos intentabamos presionar”, partió indicando.

“Me voy con esa bronca que no pudimos entrar en ritmo de competencia, el arbitraje es responsable de eso. No estoy quejándome, ni llorando, pero ¿Quién castiga ese tipo de siutuaciones? Yo creo que al fútbol chileno le falta ritmo, competencia, que un equipo tenga intensidad y el otro más, con esas cosas se mejoraría”, complementó.

Garnero persistió en las quejas contra el arbitraje: “en el complemento jugamos 21 minutos de 52, ¿Está bien eso? Yo creo que ahí se tiene que mejorar, nosotros tenemos que mejorar, pero hay alguien que tiene que sancionar eso, ¿Cómo se sanciona? Si no es con tarjetas, se debe hacer con tiempo, si hubiese dado 12 minutos, no diríamos nada”, insistió

“Nosotros hicimos una pretemporada muy intensa por el año de mucha competencia que tenemos, eso quizá retarda la precisión. Hoy vi cosas muy buenas, pero también muchos errores”, cerró el adiestrador de la UC.

En la próxima fecha, Deportes La Serena estará visitando a O’Higgins en Rancagua, mientras que la Universidad Católica será local en el Claro Arena ante Deportes Concepción.

