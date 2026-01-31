Persecución policial entre Santiago y San Miguel termina con cuatro detenidos

Santiago

Un procedimiento desarrollado durante la madrugada de este sábado dejó a cuatro personas detenidas luego de un seguimiento policial que se extendió por distintas comunas de la capital.

La situación se originó cerca de la 01:30 horas, cuando un grupo intentó sustraer especies desde un local comercial en el sector de Barrio Brasil. El hecho fue advertido mediante cámaras de vigilancia, lo que permitió frustrar el delito y retener a uno de los involucrados, mientras el resto escapó en un automóvil.

El operativo finalizó en la intersección de Llano Subercaseaux con avenida Salesiano, en San Miguel, donde el vehículo en fuga impactó contra un móvil de seguridad municipal de Santiago. Tras la colisión, los tres ocupantes fueron capturados.

El capitán Juan Marcelo Fredes señaló que los detenidos son adultos chilenos y mantienen antecedentes por distintos robos. Además, indicó que se encontraban constatando lesiones, mientras que los funcionarios municipales no resultaron heridos.