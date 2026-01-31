Este sábado por la tarde, la Universidad de Chile se vistió de azul por tercer día consecutivo, ahora sí, para vivir una verdadera fiesta: las ‘Leonas’ superaron a River Plate en un intenso amistoso interncional.

Con más de 16 mil hinchas en las tribunas, el cuadro laico superó por 3-2 a las trasadinas gracias a los goles de Valentina Díaz (5′), Gisela Pino (19′) y Franchesca Caniguán (25′), en lo que fue una verdadera guerra de goles en el primer tiempo.

Por tercer día consecutivos, algunos sectores de la parcialidad laica, volvió a cantar contra la dirigencia de Azul Azul en protesta por las constantes alzas en los precios de entradas y abonos, lo que a diferencia de lo sucedido el pasado viernes, no empañó el triuno de las ‘Leonas’.

De esta manera, Universidad de Chile se sigue preparando para lo que será el inicio de la Liga Femenina 2026 programado para un par de semanas más.

Los goles de la vitoria universitaria

¡GOL DE U. DE CHILE!



Julieta Díaz aprovechó el error de River en defensa y definió con mucha potencia para el 1-0. pic.twitter.com/F4fMIGhyKo — DSPORTS (@DSports) January 31, 2026

¡GOLAZO DE U. DE CHILE PARA RECUPERAR LA VENTAJA!



Pino y un TREMENDO cabezazo para el 2-1 sobre River. pic.twitter.com/fXzH8DBOan — DSPORTS (@DSports) January 31, 2026