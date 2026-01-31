;

VIDEOS. La femenina sí gana: Universidad de Chile superó con claridad a River Plate en amistoso internacional

Las ‘Leonas’ vivieron una fiesta en el Estadio nacional ante las ‘Millonarias’.

Gonzalo Miranda

La U superó a River en intenso amistoso internacional

Este sábado por la tarde, la Universidad de Chile se vistió de azul por tercer día consecutivo, ahora sí, para vivir una verdadera fiesta: las ‘Leonas’ superaron a River Plate en un intenso amistoso interncional.

Con más de 16 mil hinchas en las tribunas, el cuadro laico superó por 3-2 a las trasadinas gracias a los goles de Valentina Díaz (5′), Gisela Pino (19′) y Franchesca Caniguán (25′), en lo que fue una verdadera guerra de goles en el primer tiempo.

Por tercer día consecutivos, algunos sectores de la parcialidad laica, volvió a cantar contra la dirigencia de Azul Azul en protesta por las constantes alzas en los precios de entradas y abonos, lo que a diferencia de lo sucedido el pasado viernes, no empañó el triuno de las ‘Leonas’.

De esta manera, Universidad de Chile se sigue preparando para lo que será el inicio de la Liga Femenina 2026 programado para un par de semanas más.

Los goles de la vitoria universitaria

