Futuro ministro de Kast responde a ministra Rojas: “¿Cómo puede dormir habiendo atrasado 18 meses un hospital del cáncer?”

El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, respondió a las críticas formuladas por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y volvió a reactivar el debate por la denominada “permisología”, al responsabilizar a esa cartera por el retraso en la construcción del futuro Instituto Nacional del Cáncer.

“Le preguntaría a la ministra Maisa Rojas, ¿cómo usted puede dormir habiendo atrasado 18 meses un hospital del cáncer por un nido de arácnidos? (…) Yo no hablo de caricaturas, tiene que tener un poco más de empatía con las personas”, señaló.

En concreto, la controversia viene desde un intercambio ocurrido esta semana durante un seminario en Concepción, donde Poduje cuestionó el rol del activismo ambiental. Tras esos dichos, la ministra Rojas afirmó que “no era ninguna contribución caricaturizar la protección de ciertas especies como si fueran contrapuestas a objetivos sociales”, defendiendo la necesidad de resguardar la biodiversidad.

En respuesta, Poduje insistió en sus críticas y vinculó directamente el debate con el proyecto del hospital oncológico. Según sostuvo, la iniciativa estuvo detenida por un periodo prolongado debido a exigencias ambientales asociadas a biodiversidad.

“La ministra de Medio Ambiente permitió que tuviera un hospital del cáncer parado 18 meses porque había un nido de invertebrados. Yo le digo a la ministra, yo no estoy caricaturizando”, afirmó.