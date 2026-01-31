Argentina sostuvo reuniones con para recibir migrantes deportados desde Estados Unidos
El gobierno argentino evaluó un acuerdo que permitiría a Estados Unidos trasladar a migrantes de terceros países hacia Argentina, con el objetivo de gestionar desde allí su retorno a los países de origen.
El gobierno de Estados Unidos sostuvo negociaciones avanzadas con Argentina para concretar un acuerdo que le permitiría trasladar a migrantes de otros países hacia territorio argentino, como parte de su estrategia para acelerar las deportaciones.
Según antecedentes del gobierno estadounidense conocidos por The New York Times, la iniciativa apunta a que personas detenidas poco después de ingresar de manera irregular a Estados Unidos sean enviadas a Argentina, donde posteriormente se les ofrecerían vuelos para regresar a sus países de origen.
Concretamente, el mecanismo funcionaría bajo la figura de un acuerdo de “tercer país”, utilizado por Washington para gestionar expulsiones fuera de su territorio.
Las conversaciones se desarrollaron en un contexto de endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente de EE. UU., Donald Trump, que reforzó los operativos de control y deportación en distintas ciudades estadounidenses.
Según los documentos, el subsecretario de Política Exterior argentino en funciones, Juan Navarro, presentó a comienzos de este mes una propuesta formal para avanzar en el acuerdo. En tanto, el canciller Pablo Quirno manifestó a las autoridades estadounidenses la disposición del Ejecutivo argentino para concretar su firma.
Sin embargo, aunque el acuerdo aún no se cerró, las tratativas evidenciaron el interés del gobierno argentino por fortalecer su relación con Estados Unidos y respaldar su política migratoria, en medio de un escenario de mayor control interno sobre la inmigración.
