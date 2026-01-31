;

Argentina sostuvo reuniones con para recibir migrantes deportados desde Estados Unidos

El gobierno argentino evaluó un acuerdo que permitiría a Estados Unidos trasladar a migrantes de terceros países hacia Argentina, con el objetivo de gestionar desde allí su retorno a los países de origen.

Cristóbal Álvarez

Argentina sostuvo reuniones con para recibir migrantes deportados desde Estados Unidos

Argentina sostuvo reuniones con para recibir migrantes deportados desde Estados Unidos / The Washington Post

El gobierno de Estados Unidos sostuvo negociaciones avanzadas con Argentina para concretar un acuerdo que le permitiría trasladar a migrantes de otros países hacia territorio argentino, como parte de su estrategia para acelerar las deportaciones.

Revisa también:

ADN

Según antecedentes del gobierno estadounidense conocidos por The New York Times, la iniciativa apunta a que personas detenidas poco después de ingresar de manera irregular a Estados Unidos sean enviadas a Argentina, donde posteriormente se les ofrecerían vuelos para regresar a sus países de origen.

Concretamente, el mecanismo funcionaría bajo la figura de un acuerdo de “tercer país”, utilizado por Washington para gestionar expulsiones fuera de su territorio.

Las conversaciones se desarrollaron en un contexto de endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente de EE. UU., Donald Trump, que reforzó los operativos de control y deportación en distintas ciudades estadounidenses.

Según los documentos, el subsecretario de Política Exterior argentino en funciones, Juan Navarro, presentó a comienzos de este mes una propuesta formal para avanzar en el acuerdo. En tanto, el canciller Pablo Quirno manifestó a las autoridades estadounidenses la disposición del Ejecutivo argentino para concretar su firma.

Sin embargo, aunque el acuerdo aún no se cerró, las tratativas evidenciaron el interés del gobierno argentino por fortalecer su relación con Estados Unidos y respaldar su política migratoria, en medio de un escenario de mayor control interno sobre la inmigración.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad