VIDEOS. David no puede con Goliat: Deportes Limache estiró la espectacular paternidad que tiene sobre Colo Colo

Este sábado arrancó la Liga de Primera para ambos, y el cuadro ‘tomatero’ le dio un baile en el primer tiempo al ‘popular’.

Gonzalo Miranda

Deportes Limache festejó, otra vez, ante Colo Colo

Deportes Limache festejó, otra vez, ante Colo Colo

En la temporada 2025, Colo Colo conoció un nuevo rival: Deportes Limache. El cuadro ‘tomatero’ hacía su debut en Primera División e, inesperadamente, se transformaba en un calvario para el conjunto de Macul.

Acostumbrado a tener saldo positivo ante casi todos los clubes del fútbol chileno, el ‘cacique’ conoció al que se transformaría en su ‘bestia negra’ y que, un año más tarde, consolidaría su paternidad futbolística dentro de la cancha.

Este sábado, Deportes Limache y Colo Colo se vieron las caras por el inicio de la Liga de Primera 2026 y de paso se midieron por quinta vez con saldo más que positivo para el ‘tomatero’: tres victorias y dos empates.

El ‘popular’ no sabe lo que es ganarle al cuadro de la Región de Valparaíso. El 2025, Limache le ganó dos veces en condición de local y rescató dos empates en Macul tanto por Campeonato Nacional, como por la Copa Chile.

Este sábado, el cuadro de Víctor Rivero le dio un baile en el primer tiempo a los de Ortiz y se terminó imponiendo por 3-1. ¿La revancha para Colo Colo? Tendrá que esperar julio, cuando se vean por la segunda rueda de la Liga de Primera 2026.

