En la temporada 2025, Colo Colo conoció un nuevo rival: Deportes Limache. El cuadro ‘tomatero’ hacía su debut en Primera División e, inesperadamente, se transformaba en un calvario para el conjunto de Macul.

Acostumbrado a tener saldo positivo ante casi todos los clubes del fútbol chileno, el ‘cacique’ conoció al que se transformaría en su ‘bestia negra’ y que, un año más tarde, consolidaría su paternidad futbolística dentro de la cancha.

Este sábado, Deportes Limache y Colo Colo se vieron las caras por el inicio de la Liga de Primera 2026 y de paso se midieron por quinta vez con saldo más que positivo para el ‘tomatero’: tres victorias y dos empates.

El ‘popular’ no sabe lo que es ganarle al cuadro de la Región de Valparaíso. El 2025, Limache le ganó dos veces en condición de local y rescató dos empates en Macul tanto por Campeonato Nacional, como por la Copa Chile.

Este sábado, el cuadro de Víctor Rivero le dio un baile en el primer tiempo a los de Ortiz y se terminó imponiendo por 3-1. ¿La revancha para Colo Colo? Tendrá que esperar julio, cuando se vean por la segunda rueda de la Liga de Primera 2026.