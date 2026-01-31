Científicos logran eliminar tumores de páncreas en ratones con terapia combinada

Santiago

Un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España consiguió erradicar completamente tumores de páncreas en modelos animales mediante una estrategia de tratamiento triple, un resultado que podría marcar un punto de inflexión en el estudio de esta enfermedad.

La investigación fue liderada por el doctor Mariano Barbacid y se centró en la proteína KRAS, cuya mutación está presente en la mayoría de los tumores pancreáticos y ha sido históricamente difícil de atacar de forma directa. Ante esa limitación, el equipo optó por bloquear proteínas que actúan en las rutas que KRAS controla, identificando como claves a RAF-1, EGFR y STAT3, esta última relacionada con mecanismos de escape de las células cancerosas frente a los tratamientos.

Para poner a prueba esta estrategia, los investigadores administraron a los ratones una combinación de tres compuestos: un inhibidor de KRAS, otro dirigido a los receptores EGFR/HER2 y un degradador de STAT3.

Con esta terapia, lograron que los tumores desaparecieran por completo y que la respuesta se mantuviera en el tiempo, sin toxicidades significativas en los animales. “Por primera vez hemos conseguido una respuesta completa, duradera y con baja toxicidad frente al cáncer de páncreas en modelos experimentales”, señaló Barbacid.