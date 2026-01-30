Festival MUDA libera 3.000 entradas con aporte voluntario: así se podrán cobrar los tickets

Bajo el lema “Aquí estuvieron. Aquí estaremos”, MUDA, el Festival de la Memoria, anuncia su traslado al Parque Estadio Nacional para una doble fecha durante los días 16 y 17 de octubre.

Desde este sábado 31 de enero, se abrirán 3.000 cupos con aporte voluntario para acceder a galería y cancha hasta agotar stock en el sitio web de Festivalmuda.cl.

“Es un festival con sentido, ya que con la compra de la entrada se estará apoyando el trabajo de distintos sitios de memoria de nuestro país, sobre todo el de los que no tienen financiamiento estatal”, comenta Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional y de la Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria.

Distinción a defensores de Derechos Humanos

En el corazón del festival, se realizará un acto de gran simbolismo: la entrega de la distinción muda, un reconocimiento único, solemne y de carácter excepcional.

Este galardón, que se entregará durante el festival, honrará a 10 personas que, desde diversos ámbitos, han realizado aportes significativos y comprometidos a la protección, difusión y defensa de los Derechos Humanos y la memoria en Chile.

Además, la organización de MUDA anuncia la creación de un fondo solidario especializado que definirá y supervisará la distribución de la totalidad de los fondos recaudados. Un comité garantizará que los recursos se destinen de manera transparente y estratégica al financiamiento del trabajo de la red de sitios de memoria.

Presencias confirmadas

El 7 de febrero, en la cuenta regresiva y a un mes del evento, MUDA lanzará su segundo y último bloque de artistas, sumando nuevos nombres nacionales e internacionales al ya poderoso cartel que incluye a Ana Tijoux, Inti Illimani, Javiera Mena, Los Tetas, Alain JohannesyPiero, entre otros.

Venta de entradas e información: www.Festivalmuda.Cl