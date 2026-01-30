;

Festival MUDA libera 3.000 entradas con aporte voluntario: así se podrán cobrar los tickets

Como un último llamado “antes de que todo cambie”, el festival pone a disposición entradas colectivas con aporte voluntario desde el sábado 31 de enero.

ADN Radio

Festival MUDA libera 3.000 entradas con aporte voluntario: así se podrán cobrar los tickets

Bajo el lema “Aquí estuvieron. Aquí estaremos”, MUDA, el Festival de la Memoria, anuncia su traslado al Parque Estadio Nacional para una doble fecha durante los días 16 y 17 de octubre. 

Desde este sábado 31 de enero, se abrirán 3.000 cupos con aporte voluntario para acceder a galería y cancha hasta agotar stock en el sitio web de Festivalmuda.cl.

“Es un festival con sentido, ya que con la compra de la entrada se estará apoyando el trabajo de distintos sitios de memoria de nuestro país, sobre todo el de los que no tienen financiamiento estatal”, comenta Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional y de la Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria.

Distinción a defensores de Derechos Humanos

En el corazón del festival, se realizará un acto de gran simbolismo: la entrega de la distinción muda, un reconocimiento único, solemne y de carácter excepcional.

Este galardón, que se entregará durante el festival, honrará a 10 personas que, desde diversos ámbitos, han realizado aportes significativos y comprometidos a la protección, difusión y defensa de los Derechos Humanos y la memoria en Chile.

ADN

Además, la organización de MUDA anuncia la creación de un fondo solidario especializado que definirá y supervisará la distribución de la totalidad de los fondos recaudados. Un comité garantizará que los recursos se destinen de manera transparente y estratégica al financiamiento del trabajo de la red de sitios de memoria.

Presencias confirmadas

El 7 de febrero, en la cuenta regresiva y a un mes del evento, MUDA lanzará su segundo y último bloque de artistas, sumando nuevos nombres nacionales e internacionales al ya poderoso cartel que incluye a Ana Tijoux, Inti Illimani, Javiera Mena, Los Tetas, Alain JohannesyPiero, entre otros.

Venta de entradas e información: www.Festivalmuda.Cl

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad