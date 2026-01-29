;

VIDEOS. Hombre fingió teatral caída en aeropuerto de Antofagasta para evitar ser detenido por Carabineros: igual fue arrestado

El sujeto estaba en “manifiesto estado de ebriedad” amenazando a la gente del recinto.

José Campillay

Hombre fingió teatral caída en aeropuerto de Antofagasta para evitar ser detenido por Carabineros: igual fue arrestado

Durante las últimas horas se viralizó un particular episodio vivido en el aeropuerto de Antofagasta en el que un hombre fingió una aparatosa caída por una escalera durante un control policial.

El hecho ocurrió la tarde del pasado miércoles 28 de enero mientras se realizaban fiscalizaciones rutinarias por parte de Carabineros en el Aeropuerto Andrés Sabella.

Bajo ese contexto, el personal policial acudió a las denuncias por un sujeto que estaba amenazando a la gente. Ya en el lugar para efectuar su detención, no reaccionó de la mejor manera y, tras discutir, se le ocurrió la idea de fingir una espectacular caída.

Fue en el momento en que el uniformado quiso moverlo con un tirón de brazo cuando aprovechó de exagerar la acción y, con su propio impulso de una acción impulsiva, bajó los primeros peldaños con velocidad, se elevó un poco con ayuda del pasamanos y se dejó caer.

Revisa también:

ADN

Al quedar detenido en doble instancia, volvió a darse fuerzas para seguir con su actuación y rodar hasta abajo. Y si bien su supuesto ‘accidente’ no alteró a nadie por la evidente farsa, llamó la atención de los presentes por la curiosa decisión que tomó el hombre.

Incluso, el hecho quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales acumulando miles de reproducciones y comentarios, los cuales eran principalmente de burlas y humor.

Con el pasar de las horas, el capitán Alfredo Moreira, comisario subrogante de la 5ª Comisaría de La Portada, se refirió al suceso y detalló que el sujeto en cuestión “se encontraba realizando amenazas a las personas” y estaba “en manifiesto estado de ebriedad”.

“Al ver la presencia policial, con la finalidad de evitar su detención, simula una caída por las escaleras. Pero de igual forma queda detenido”, precisó.

Asimismo, Moreira informó que fue trasladado hasta un centro asistencial en la zona para constatar posibles lesiones, aunque “no presentó lesiones productos de la caída”.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad