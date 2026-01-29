Hombre fingió teatral caída en aeropuerto de Antofagasta para evitar ser detenido por Carabineros: igual fue arrestado

Durante las últimas horas se viralizó un particular episodio vivido en el aeropuerto de Antofagasta en el que un hombre fingió una aparatosa caída por una escalera durante un control policial.

El hecho ocurrió la tarde del pasado miércoles 28 de enero mientras se realizaban fiscalizaciones rutinarias por parte de Carabineros en el Aeropuerto Andrés Sabella.

Bajo ese contexto, el personal policial acudió a las denuncias por un sujeto que estaba amenazando a la gente. Ya en el lugar para efectuar su detención, no reaccionó de la mejor manera y, tras discutir, se le ocurrió la idea de fingir una espectacular caída.

Fue en el momento en que el uniformado quiso moverlo con un tirón de brazo cuando aprovechó de exagerar la acción y, con su propio impulso de una acción impulsiva, bajó los primeros peldaños con velocidad, se elevó un poco con ayuda del pasamanos y se dejó caer.

Al quedar detenido en doble instancia, volvió a darse fuerzas para seguir con su actuación y rodar hasta abajo. Y si bien su supuesto ‘accidente’ no alteró a nadie por la evidente farsa, llamó la atención de los presentes por la curiosa decisión que tomó el hombre.

Incluso, el hecho quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales acumulando miles de reproducciones y comentarios, los cuales eran principalmente de burlas y humor.

Con el pasar de las horas, el capitán Alfredo Moreira, comisario subrogante de la 5ª Comisaría de La Portada, se refirió al suceso y detalló que el sujeto en cuestión “se encontraba realizando amenazas a las personas” y estaba “en manifiesto estado de ebriedad”.

“Al ver la presencia policial, con la finalidad de evitar su detención, simula una caída por las escaleras. Pero de igual forma queda detenido”, precisó.

Asimismo, Moreira informó que fue trasladado hasta un centro asistencial en la zona para constatar posibles lesiones, aunque “no presentó lesiones productos de la caída”.