Festival REC confirma su line up oficial para la edición 2026 con enfoque solidario

El evento mantendrá su carácter gratuito, pero impulsará una campaña en ayuda a los bomberos damnificados por los incendios en el sur.

El Festival REC tendrá un nuevo propósito para su edición 2026 y se llevará a cabo de una forma muy especial, con el foco puesto en la solidaridad para ir en ayuda de la región del Biobío tras el daño ocasionado por los incendios forestales.

Desde la organización decidieron aportar directamente a los bomberos que han estado llevando a cabo una labor fundamental, heróica y de vocación. Además, se considera de forma particular las pérdidas que ha sufrido la institución.

Si bien el evento mantendrá su carácter gratuito, se impulsará en paralelo una campaña solidaria para realizar donaciones económicas a la Junta Nacional de Bomberos de Chile.

De esta manera, la 11ª versión de REC pondrá todo el ritmo musical que lo caracteriza, pero sumándose a la tendencia que ha marcado y unido al país durante las últimas semanas, en una alianza directa con bomberos que pone como eje central a los voluntarios damnificados.

“La emergencia continúa en la región del Biobío y seguimos concentrados en ella, articulando y gestionando para que el proceso de reconstrucción avance con la mayor rapidez posible“, señaló el Gobernador Regional del Biobío, Sergio Giacamann.

“En ese contexto, quisimos darle un sentido especial a esta versión del REC (...) para apoyar a los 26 voluntarios de Bomberos que perdieron sus viviendas mientras combatían los incendios forestales”, detalló.

Juan Carlos Field, presidente nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile, expresó su agradecimiento por esta iniciativa, valorando la forma en que se sigue uniendo la ciudadanía frente a las catástrofes.

Asimismo, con el fin de motivar aún más a los fanáticos de la música, desde la organización del festival ya confirmaron el line up completo, siendo una parrilla muy nutrida, donde detacan Travis, Los Jaivas, Leon Gieco, Los Tetas y Katteyes, entre otros.

Hay que recordar que REC 2026 se realizará los días sábado 28 y domingo 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción.

Revisa los artistas del Festival REC 2026

