Rawayana anuncia ¿Dónde es el after?, su gira mundial que los traerá a Chile: fecha, precios y lugar de su presentación

El grupo se presentará en agosto en el Movistar Arena. Esto es lo que debes saber.

La banda venezolana ganadora del Grammy, Rawayana, llevará su aclamado nuevo álbum de estudio, ¿Dónde es el after?, a los escenarios en una ambiciosa nueva gira que recorrerá Latinoamérica y España.

El ¿Dónde es el after? World Tour comenzará el próximo 17 de abril en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, uno de los recintos más importantes de Sudamérica. En Santiago, Rawayana se presentará el 22 de agosto en Movistar Arena.

Las entradas estarán a la venta a través de Puntoticket iniciando con Preventa Banco de Chile el lunes 2 de febrero al mediodía. La venta general comienza el miércoles 4 al mediodía. La entrada más barata sale $28.800 (Tribuna), mientras que la ubicación más cara es Platea baja diamante, que cuesta $80.500. Ambos precios incluyen cargo por servicio.

La gira se anuncia a menos de un mes del lanzamiento de su aclamado nuevo álbum de estudio, ¿Dónde Es El After? un ambicioso proyecto de 23 canciones en el que Rawayana se embarca en un viaje sensorial, que nace de la constante búsqueda humana de experiencias que superen lo vivido. Escucha el álbum aquí.

El álbum incluye los temas “La Noche Que No Había Uber”, sencillo con el que Rawayana debutó en la prestigiosa vitrina de Gallery Sessions, y “Reyimiller”, que también marcó el debut de la agrupación en COLORS, una de las plataformas musicales más reconocidas a nivel mundial.

El LP, además, está lleno de colaboraciones estelares con artistas de la talla de Elena Rose, Servando y Florentino Primera, Mazzarri, Joaquina, Manuel Turizo, Carín León, DannyLux, Grupo Frontera, Magic Juan, J Quiles y Jowell & Randy.

La producción debutó en la posición #2 del chart Top Albums Debut Global de Spotify, en el puesto #1 del Top Album Debuts USA de Spotify, y el tema “Inglés en Miami”, junto a Manuel Turizo, figuró en el puesto #8 del Top Songs Debut USA de la misma plataforma en su semana de debut.

