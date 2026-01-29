“El Estado de Chile me divorció por error”: afectado exige corrección definitiva en el Registro Civil / Karl Tapales

Lo que comenzó como un trámite consular terminó convirtiéndose en una pesadilla burocrática para Fernando Marcone, quien descubrió que figuraba oficialmente como divorciado, pese a no haber iniciado nunca un proceso judicial de ese tipo.

El caso, revelado por El Mercurio, expuso una serie de fallas administrativas que, según el afectado, aún no han sido completamente subsanadas. “Yo nunca me he divorciado. Nunca he iniciado un trámite de ese tipo”, afirmó.

El error salió a la luz cuando realizaba un procedimiento en el Consulado de Italia, donde un funcionario le informó que en su partida de matrimonio aparecía registrada una subinscripción de divorcio. “Le respondí que eso era imposible, pero insistió”, relató.

“El Estado de Chile me había divorciado por error”

A partir de ese momento, Marcone inició un extenso recorrido por distintas reparticiones públicas en busca de una solución. “Fue ahí donde tomé real conciencia del problema: el Estado de Chile me había divorciado por error”, sostuvo.

Durante más de un año, ha presentado reclamos, solicitado permisos laborales, realizado trámites presenciales y enviado cartas formales, sin lograr una corrección definitiva.

Consultado por el mismo medio, el Registro Civil explicó que la equivocación no se originó en sus dependencias, sino en una orden judicial mal transcrita, emitida por el 4° Juzgado de Familia de Santiago.

“El servicio realizó la corrección correspondiente, por lo que actualmente el afectado figura correctamente como casado”, señalaron desde el organismo, asegurando que la situación se mantuvo por un período acotado.