Cobre se dispara un 6% y sacude al mercado ¿Qué lo impulsa? ¿Puede seguir al alza? Analistas responden

La tendencia se debe a una ola especulativa en China, donde inversionistas decidieron invertir fuertemente en metales y otras materias primas. No es lo único.

Pablo Castillo

El valor del cobre se disparó en la Bolsa de Metales de Londres y cerró en su máximo histórico de 6 dólares con 28 centavos por libra, tras subir más del 6% en sus operaciones de hoy.

De acuerdo a los expertos, la tendencia se debe a una ola especulativa en China, donde inversionistas decidieron invertir fuertemente en metales y otras materias primas, lo que eleva su precio.

Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma XTB Latam, explicó que el salto del precio estuvo gatillado por flujos especulativos concentrados.

“Un cambio brusco en el flujo de órdenes desde China como movimiento especulativo es el responsable por el nuevo precio máximo del cobre del día de hoy. En la práctica se activó una compra agresiva de fondos e inversionistas de corto plazo en los futuros de metales que empujó el precio en cuestión de minutos”, señaló.

Con este resultado, el metal rojo acumula un alza cercana al 25% desde comienzos de diciembre y anotó su mayor subida diaria desde 2009, en un escenario comparable a los movimientos registrados cuando China aplicó estímulos tras la crisis financiera global.

¿Es sostenible este repunte?

Sobre si se puede mantener esta alza, Santos advirtió que podrían venir ajustes de corto plazo. “El ritmo reciente podría lucir difícil de sostener sin pausas, porque el aumento de inventarios en las principales bolsas sugiere mayor disponibilidad y a estos niveles el comprador físico suele volverse más sensible al precio”, indicó.

Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, sostuvo que el avance responde tanto a factores financieros como estructurales.

“La fuerte alza del cobre responde principalmente a factores tanto financieros como estructurales. Por una parte, la oferta más restringida, con interrupciones productivas y menor ley del mineral, y por otro lado una demanda que sigue sólida por la transición energética, la electrificación y la electromovilidad”, explicó.

Añadió que el mayor interés inversionista también está jugando un rol relevante. “Hay un mayor apetito por commodities. El precio se puede mantener elevado, pero se espera una volatilidad relativamente alta”, advirtió.

Tu contenido empezará después de la publicidad