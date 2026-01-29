Autoridades encienden las alarmas por caso de murciélago con rabia en Chile: conoce los síntomas y formas de contagio

Autoridades sanitarias de la Región de Valparaíso intensificaron las medidas preventivas tras confirmar un caso de rabia en un murciélago capturado en pleno centro de Los Andes.

El Instituto de Salud Pública (ISP) validó el resultado positivo, encendió las alarmas y dispuso un operativo de vacunación que arrancó este mismo jueves 29 de enero para proteger a residentes y sus animales domésticos.

A partir de este episodio se hace hincapié en el peligro latente de la zoonosis neurológica, que ataca el cerebro y el sistema nervioso con un desenlace fatal en casi todos los casos sintomáticos.

Aunque el contagio suele darse por mordeduras o roce con saliva infectada, la intervención rápida post exposición permite contrarrestarla efectivamente.

El virus de la rabia circula comúnmente en murciélagos (incluidos los frugívoros e insectívoros, no solo los hematófagos) capaces de propagarlo vía lesiones cutáneas o mucosas.

Cualquier roce con estos mamíferos exige evaluación médica inmediata, dado que las marcas pueden ser mínimas, como un leve rasguño.

La encefalitis aguda y progresiva mortal “es prevenible con los esquemas de vacunación adecuados”, aseguran desde el ISP.

En etapas tempranas resulta tratable, pero tras el debut de síntomas clínicos, las probabilidades de supervivencia caen drásticamente.

Señales de alerta en humanos

La sintomatología emerge entre una semana y tres meses post-contacto, iniciando con malestares gripales que escalan rápidamente.

Fiebre, cefalea, náuseas, vómitos, agitación, ansiedad, confusión, hiperactividad, problemas para deglutir, hipersalivación, hidrofobia, aerofobia, alucinaciones, insomnio y parálisis progresiva configuran el cuadro típico.

Otros animales transmisores incluyen gatos, perros, caballos, vacas, hurones, cabras, castores, coyotes, zorros, monos, mapaches, zorrillos y marmotas. Cualquier indicio tras un encuentro con fauna silvestre amerita atención urgente para profilaxis antirrábica.

Estrategias clave

Bajo este escenario, la vacunación anual obligatoria para mascotas resulta fundamental, siendo importante consultar con algún veterinaria sobre el tratamiento.

Asimismo, el cuidado y confinamiento de perros y gatos (o cualquier doméstico) es también una alternativa prudente para evitar el contacto con fauna silvestre.

Otros consejos:

Evitar manipular murciélagos u otros animales erráticos; reportarlos de inmediato.

Sellar fisuras hogareñas y usar mosquiteras nocturnas contra incursiones quiropterológicas.

Considerar inmunización personal para viajeros o trabajadores expuestos.

Las autoridades hacen un llamado a consultar siempre ante personal médico por cualquier duda y malestar presentado o visto en las mascotas.

Por otra parte, realizar los reportes adecuados a la Seremi de la región correspondiente a través de los canales oficiales por el sitio web, redes sociales o comunicación directa. También se puede llamar a Salud Responde al 600 360 7777.