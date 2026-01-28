;

VIDEO . “¡¿Por qué estás mirando a mi hombre!?; ¿Yo miré al tuyo acaso?“: La cómica pelea entre Coté López y Gissella Gallardo que sorprendió a las redes

Ambas panelistas del programa Hay que Decirlo de Canal 13 provocaron risas por su pelea

Nicolás Lara Córdova

“¡¿Por qué estás mirando a mi hombre!?; ¿Yo miré al tuyo acaso?“: La cómica pelea entre Coté López y Gissella Gallardo que sorprendió a las redes

Este martes, Coté López y Gissella Gallardo protagonizaron una cómica pelea en un nuevo capítulo de Hay que Decirlo de Canal 13.

Coté López en la actualidad está pololeando con el influencer Lucas Lama y contó como fue el inicio de su relación.

“Yo lo conocí por Instagram... y no me gustaba nada, nada” confesó la ex esposa de Luis Jiménez.

En ese momento, Gissella Gallardo comentó que “las fotos que tiene, que yo he visto, se ve estupendo”, a lo que López respondió de inmediato.

¡¿Por qué estás mirando a mi hombre!? ¿Acaso yo miré al tuyo? Supéralo“, dijo María José provocando las risas del panel al recordar el episodio de ”El Rey León" en 2007 que tuvo como protagonista a Mauricio Pinilla.

El sonidista del programa, aprovechando el momento, comenzó a reproducir el audio “y va a quedar la cagá”.

Gissella Gallardo indicó que conoce a la actual pareja de López, ya que su sobrina era compañera del colegio de Lucas Lama.

A pesar de esta pelea, tanto Gallardo como Coté López comentaron que mantienen una amistad.

