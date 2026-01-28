Este viernes por la tarde, la Universidad de Chile será el encargado de dar el vamos a la Liga de Primera 2026: recibe en el Estadio Nacional al Audax Italiano, en lo que será el primer duelo de los azules en condición de local.

Localía que los universitarios una vez más, como es tradición, harán en Ñuñoa, pero ahora bajo severas críticas por parte de los fanáticos: el excesivo aumento de precio tanto en el proceso de abono, como para las entradas por partidos en el Nacional.

Críticas que fueron acogidas por Azul Azul, la cuales llevaron a la concesionaria a “premiar” la fidelidad azul: el abono 2026 era solo para los 15 partidos de la Liga de Primera, pero ahora sumaron tres partidos más.

"El Club Universidad de Chile informa a sus abonados que aumentaremos el beneficio actual de 15 partidos de la Liga de Primera con los tres encuentros de la fase de grupos de la Copa Chile“, indicaron mediante un comunicado.

Agregaron que: “hoy le estamos sumando beneficios a nuestros abonos como una manera de agradecer la fidelidad de nuestros hinchas, quienes son fundamentales en el logro de los objetivos que nos hemos impuesto esta temporada”.

Cerraron justificando el alza de los precios en que: “el valor de nuestros abonos 2026 se determinó luego de un análisis que consideró la inflación, la alta inversión en seguridad que debemos hacer partido a partido, el pago de la deuda histórica del club de la que nos hemos hecho cargo, la inversión en refuerzos de primer nivel y las sanciones pendientes en torneos internacionales”.

De esta manera, ahora los hinchas azules abonados, podrán ir al estadio a los partidos ante Santiago Wanderers, Unión La Calera y Unión San Felipe en el Estadio Nacional.