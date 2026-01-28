Ministra Vallejo acusa a la UDI de “actitud mezquina” por frenar el proyecto de sala cuna universal

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, lanzó una dura crítica contra la UDI y el presidente electo, José Antonio Kast, a raíz de lo que calificó como una estrategia para “trabar” proyectos clave y la falta de transparencia en los nombramientos del futuro gabinete.

La secretaria de Estado calificó de “mezquina e irresponsable” la postura de los gremialistas al no convocar a la comisión de Educación del Senado para avanzar en el proyecto de sala cuna universal.

Vallejo subrayó que el Ejecutivo ha mantenido un diálogo “permanente y muy flexible” con organizaciones de la sociedad civil y el mundo parlamentario para destrabar una demanda histórica de las mujeres. Asimismo, apuntó a una “señal confusa” por parte de José Antonio Kast, señalando que, tras una conversación con el Presidente Gabriel Boric que parecía habilitar el avance del proyecto, la postura de la oposición cambió drásticamente en el Congreso, dijo a radio Duna.

El flanco por el nombramiento de Steinert

La vocera también abordó la polémica en torno al nombramiento de Trinidad Steinert como próxima ministra de Seguridad. La controversia surgió por las versiones contradictorias del equipo de Kast sobre cuándo se iniciaron los contactos con la exfiscal: mientras la futura portavoz, Mara Sedini, habló de diálogos desde “hace un buen tiempo”, otros integrantes del equipo republicano aseguraron que fue solo en las “horas previas” al anuncio.

Ante este escenario, Vallejo emplazó a la administración entrante a explicar la “versión final” de los hechos para despejar dudas sobre eventuales conflictos de interés. “Yo entendía que habían dos versiones... ahora creo que pudieron resolver la versión final sobre el tiempo previo de conversaciones”, acotó la ministra, añadiendo que, más allá del juicio del Ejecutivo, será la opinión pública la encargada de juzgar si la explicación del presidente electo —quien finalmente situó los diálogos en los días previos a la asignación— resulta satisfactoria.