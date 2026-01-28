Meneghini recupera a un jugador para el debut de la U en el Campeonato: “Ya estoy habilitado para jugar”

Gabriel Castellón, arquero de Universidad de Chile, aclaró las dudas sobre su estado físico antes del debut de los azules por el Campeonato Nacional 2026, donde enfrentarán a Audax Italiano este viernes.

El portero estaba en duda hace unos días por un desgarro en el muslo. Sin embargo, en diálogo con ADN Deportes, el golero aseguró que ya está recuperado y es opción para el técnico Francisco Meneghini.

“Ya me siento bien. El lunes empecé a entrenar de manera normal, así que ya estoy habilitado para poder jugar. Voy a pelear por el puesto, dependerá del entrenador”, señaló el guardameta.

“Nos hemos preparado de buena manera para dar una buena impresión el viernes y poder ganar. Nuestro objetivo este año es ganar todo lo que venga”, agregó Gabriel Castellón de cara al inicio de la temporada 2026.

Por último, sobre los refuerzos que sumó la U en este mercado, comentó: “Llegaron buenos jugadores. Creemos que vamos a andar bien”.