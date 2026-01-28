Irán: “más probable guerra que negociación” con EE. UU.

El Gobierno de Irán señaló el miércoles que considera más probable una confrontación bélica que una negociación con Estados Unidos, tras días de incremento de la tensión entre ambos países por la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de enviar una flota a la zona.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, señaló este martes: “Llevar a cabo la diplomacia mediante amenazas militares no puede ser eficaz ni útil. Si quieren que las negociaciones tomen forma, deben cesar las amenazas, demandas excesivas y cuestiones ilógicas planteadas”.

“No se puede hablar de conversaciones en un ambiente de amenazas”, subrayó el diplomático. Araqchi dijo que no ha tenido contacto reciente con el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y agregó que “Irán no ha buscado negociaciones”.

“Consideramos más probable la guerra que la negociación. Nos preparamos para el peor escenario. La prioridad es defender el país”, indicó, por su parte, el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Ghariabadi, en un encuentro con la prensa extranjera en Teherán.

El diplomático señaló que Irán está preparado para la guerra y para dar una “respuesta contundente a cualquier agresión. En caso de un ataque limitado de Estados Unidos, nuestra respuesta será adecuada”, añadió.