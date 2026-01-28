;

Irán: “más probable guerra que negociación” con EE. UU.

“Llevar a cabo la diplomacia mediante amenazas militares no puede ser eficaz ni útil”, dijo el líder iraní.

Información de

DW

Cristóbal Álvarez

TEHRAN, IRAN - JANUARY 12: Security forces are seen during a pro-government rally on January 12, 2026 in Tehran, Iran. Tens of thousands of demonstrators gathered in Tehran&#039;s Enqelab Square on Monday, as Mohammad Bagher Ghalibaf, speaker of the Iranian parliament, made a speech denouncing western intervention in Iran, following ongoing anti-government protests. In recent days, US President Donald Trump has repeatedly threatened military action if Iranian security forces kill protesters. (Photo by Stringer/Getty Images)

TEHRAN, IRAN - JANUARY 12: Security forces are seen during a pro-government rally on January 12, 2026 in Tehran, Iran. Tens of thousands of demonstrators gathered in Tehran's Enqelab Square on Monday, as Mohammad Bagher Ghalibaf, speaker of the Iranian parliament, made a speech denouncing western intervention in Iran, following ongoing anti-government protests. In recent days, US President Donald Trump has repeatedly threatened military action if Iranian security forces kill protesters. (Photo by Stringer/Getty Images) / Getty Images

El Gobierno de Irán señaló el miércoles que considera más probable una confrontación bélica que una negociación con Estados Unidos, tras días de incremento de la tensión entre ambos países por la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de enviar una flota a la zona.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, señaló este martes: “Llevar a cabo la diplomacia mediante amenazas militares no puede ser eficaz ni útil. Si quieren que las negociaciones tomen forma, deben cesar las amenazas, demandas excesivas y cuestiones ilógicas planteadas”.

Revisa también:

ADN

No se puede hablar de conversaciones en un ambiente de amenazas”, subrayó el diplomático. Araqchi dijo que no ha tenido contacto reciente con el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y agregó que “Irán no ha buscado negociaciones”.

“Consideramos más probable la guerra que la negociación. Nos preparamos para el peor escenario. La prioridad es defender el país”, indicó, por su parte, el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Ghariabadi, en un encuentro con la prensa extranjera en Teherán.

El diplomático señaló que Irán está preparado para la guerra y para dar una “respuesta contundente a cualquier agresión. En caso de un ataque limitado de Estados Unidos, nuestra respuesta será adecuada”, añadió.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad