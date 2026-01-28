“Hay cero empatía de ustedes”: Cathy Barriga provocó fuerte discusión en vivo con Karim Butte

Este miércoles, Cathy Barriga tuvo un día de furia en directo en entrevista con Mucho Gusto de Mega. A primera hora, la ex chica Mekano discutió con Karen Doggenweiler.

En el espacio, la ex alcaldesa de Maipú, se quejó de las supuestas burlas del panel del programa hacia ella producto de sus publicaciones en redes sociales, en las que se muestra haciéndose las uñas.

“Yo vengo de trabajar 20 años en televisión, entonces cuando ustedes hablan de un ‘mundo paralelo’, en el cual me ven haciéndome las uñas de los pies, yo estoy en un concepto de trabajo, en el cual apoyo a emprendimientos”, explicó.

En esa línea, Barriga siguió atacando al panel de Mucho Gusto.

“Yo escucho que ustedes frivolizan eso, siendo que son personas que vienen del mundo de la televisión y las redes sociales, y deberían entender que uno tiene que seguir trabajando. Yo, durante cinco años, no he podido trabajar por culpa de esta querella. Hay cero empatía de ustedes”, dijo.

Tras esto, el panelista Karim Butte salió a responderle a la ex chica Mekano, encendiendo aún más la discusión.

“No se trata de lo que nosotros pensemos. Hablemos con argumentos de la acusación. ¿Podemos conversar? Así le hacemos preguntas y usted responde“, comentó Butte.

Cathy Barriga enojada respondió.

“Yo esta vez llamo para hacer mis descargos. Están calificando el trabajo de una mujer, porque en política a un hombre no se le cuestiona que salga en una piscina mostrando las calugas”, dijo.

“¡Nadie la está cuestionando por ser mujer! ¡Aquí nadie ha hablado de género!“, cerró Butte.