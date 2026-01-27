;

“Sentimos rabia e impotencia”: cae la mujer que habría atropellado y dejado morir a músico chileno

Tras el fatal atropello en Curicó de Jonathan Díaz Varela, bajista de la banda Diskordia, la conductora quedó en prisión preventina.

Javier Méndez

“Sentimos rabia e impotencia”: cae la mujer que habría atropellado y dejado morir a músico chileno

“Sentimos rabia e impotencia”: cae la mujer que habría atropellado y dejado morir a músico chileno / Instagram

El pasado domingo, un lamentable accidente remeció al mundo de la música nacional. Jonathan Díaz Varela, bajista de la banda Diskordia, murió tras ser atropellado mientras se trasladaba en su bicicleta.

El incidente ocurrió a eso de las 02:40 horas en la ruta J-60, en Curicó, y la noticia fue confirmada por la misma agrupación en sus redes sociales.

“Pedimos a la comunidad curicana ayuda para dar con el cobarde responsable que se dio a la fuga dejando a nuestro compañero”, escribieron sus cercanos.

Revisa también:

ADN

Durante las últimas horas se confirmó la detención de la presunta autora que habría estado conduciendo el vehículo menor y que no prestó ayuda al artista.

Hoy sentimos rabia e impotencia. Mientras su familia y amigos se preparan para despedirlo, el sistema parece avanzar de espaldas al dolor y a la dignidad de Jonathan”, describió la banda en un publicación conjunta con otras cuentas de IG.

“La fiscalía ha mantenido en reserva el nombre de quien lo atropelló y ni siquiera se avisó oportunamente a su familia sobre la audiencia fijada para hoy martes”, se añadió.

Según la misma fuente, la mujer quedó en prisión preventiva y la audiencia de formalización está fijada paras las 10:30 horas en el Juzgado de Garantía de Curicó.

“Como comunidad, acompañamos a la familia y exigimos verdad, justicia y un proceso transparente. Jonathan no es un número”, dijeron en el post.

Se le imputarán cargos por cuasidelito de homicidio y por no dar cuenta del siniestro vial.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad