“Sentimos rabia e impotencia”: cae la mujer que habría atropellado y dejado morir a músico chileno / Instagram

El pasado domingo, un lamentable accidente remeció al mundo de la música nacional. Jonathan Díaz Varela, bajista de la banda Diskordia, murió tras ser atropellado mientras se trasladaba en su bicicleta.

El incidente ocurrió a eso de las 02:40 horas en la ruta J-60, en Curicó, y la noticia fue confirmada por la misma agrupación en sus redes sociales.

“Pedimos a la comunidad curicana ayuda para dar con el cobarde responsable que se dio a la fuga dejando a nuestro compañero”, escribieron sus cercanos.

Durante las últimas horas se confirmó la detención de la presunta autora que habría estado conduciendo el vehículo menor y que no prestó ayuda al artista.

“Hoy sentimos rabia e impotencia. Mientras su familia y amigos se preparan para despedirlo, el sistema parece avanzar de espaldas al dolor y a la dignidad de Jonathan”, describió la banda en un publicación conjunta con otras cuentas de IG.

“La fiscalía ha mantenido en reserva el nombre de quien lo atropelló y ni siquiera se avisó oportunamente a su familia sobre la audiencia fijada para hoy martes”, se añadió.

Según la misma fuente, la mujer quedó en prisión preventiva y la audiencia de formalización está fijada paras las 10:30 horas en el Juzgado de Garantía de Curicó.

“Como comunidad, acompañamos a la familia y exigimos verdad, justicia y un proceso transparente. Jonathan no es un número”, dijeron en el post.

Se le imputarán cargos por cuasidelito de homicidio y por no dar cuenta del siniestro vial.