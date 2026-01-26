;

Muere músico de banda chilena en violento accidente de tránsito: responsable lo atropelló y se dio a la fuga

Jonathan Díaz, bajista e integrante de la banda Diskordia, falleció tras ser impactado por un vehículo mientras se desplazaba en bicicleta.

El mundo de la música chilena está de luto. En las últimas horas se confirmó el trágico fallecimiento de Jonathan Díaz Varela, bajista de la banda Diskordia.

El artista fue ser víctima de un violento atropello en la región del Maule. Todo ocurrió durante la madrugada de este domingo en la ruta J-60, en la comuna de Curicó.

El hecho se registró cerca de las 02:40 horas, a unos 100 metros del puente Quete Quete. Según los informes preliminares, el músico se desplazaba en bicicleta cuando fue impactado por un vehículo menor.

La tragedia se agrava por el actuar del responsable quien, tras la colisión, se dio a la fuga de inmediato, sin prestar ayuda a la víctima.

Desde la agrupación Diskordia, sus compañeros compartieron un emotivo y doloroso mensaje a través de sus redes sociales:

Estamos fuertemente golpeados y asimilando esta triste noticia. Pedimos a la comunidad curicana ayuda para dar con el cobarde responsable que se dio a la fuga dejando a nuestro compañero”, se lee en el post.

Al sitio del suceso concurrió personal de Carabineros para realizar la identificación del cuerpo y dar aviso a los familiares. Por instrucción del Ministerio Público, la SIAT de Carabineros quedó a cargo de las pericias técnicas para esclarecer la dinámica del accidente y, fundamentalmente, dar con el paradero del conductor que huyó del lugar.

