Rusia endurece postura antes de diálogo en Abu Dabi: exige retiro de tropas ucranianas del Donbás
El Kremlin afirmó que la salida de las fuerzas de Kiev del este de Ucrania es una condición “muy importante” para avanzar hacia un acuerdo de largo plazo.
El régimen de Rusia volvió a exigir este viernes la retirada de las tropas de Kiev del este de Ucrania para resolver el conflicto, asunto que consideró una condición “muy importante” a resolver, horas antes de que comiencen las conversaciones trilaterales en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) entre representantes rusos, ucranianos y estadounidenses.
“Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el Donbás, deben ser retiradas de allí. Es una condición muy importante”, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov. “Sin una solución a la cuestión territorial (...) no tiene sentido esperar la conclusión de un acuerdo a largo plazo”, añadió. Rusia ocupa parte de esa región ucraniana desde 2014 y ha sido incapaz de conquistarla desde esa fecha.
Peskov eludió comentar “detalles de los postulados que se debatirán” en los Emiratos Árabes Unidos y señaló que no desvelaría mayor información sobre la ‘fórmula de Anchorage’ acordada en la cumbre de agosto de 2025 de Alaska por el líder de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Lo consideramos inoportuno”, señaló.
Rusia exige desde hace algún tiempo la retirada plena de las fuerzas ucranianas del Donbás, una zona industrial y minera del este de Ucrania que incluye las regiones de Donetsk y Lugansk, actualmente controlado en buena medida por las tropas invasoras rusas.
Al comienzo de su guerra a gran escala contra Ucrania en 2022, las intenciones de Moscú eran mayores: invadir todo el país.
