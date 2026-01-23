;

Rusia endurece postura antes de diálogo en Abu Dabi: exige retiro de tropas ucranianas del Donbás

El Kremlin afirmó que la salida de las fuerzas de Kiev del este de Ucrania es una condición “muy importante” para avanzar hacia un acuerdo de largo plazo.

Información de

DW

ADN Radio

Un grupo de nuevos reclutas del ejército de Ucrania llegan a entrenar en el frente de batalla en la zona del Donbás, donde se enfrentarán a las fuerzas de Rusia.

Un grupo de nuevos reclutas del ejército de Ucrania llegan a entrenar en el frente de batalla en la zona del Donbás, donde se enfrentarán a las fuerzas de Rusia. / The Washington Post

El régimen de Rusia volvió a exigir este viernes la retirada de las tropas de Kiev del este de Ucrania para resolver el conflicto, asunto que consideró una condición “muy importante” a resolver, horas antes de que comiencen las conversaciones trilaterales en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) entre representantes rusos, ucranianos y estadounidenses.

“Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el Donbás, deben ser retiradas de allí. Es una condición muy importante”, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov. “Sin una solución a la cuestión territorial (...) no tiene sentido esperar la conclusión de un acuerdo a largo plazo”, añadió. Rusia ocupa parte de esa región ucraniana desde 2014 y ha sido incapaz de conquistarla desde esa fecha.

Peskov eludió comentar “detalles de los postulados que se debatirán” en los Emiratos Árabes Unidos y señaló que no desvelaría mayor información sobre la ‘fórmula de Anchorage’ acordada en la cumbre de agosto de 2025 de Alaska por el líder de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Lo consideramos inoportuno”, señaló.

Rusia exige desde hace algún tiempo la retirada plena de las fuerzas ucranianas del Donbás, una zona industrial y minera del este de Ucrania que incluye las regiones de Donetsk y Lugansk, actualmente controlado en buena medida por las tropas invasoras rusas.

Al comienzo de su guerra a gran escala contra Ucrania en 2022, las intenciones de Moscú eran mayores: invadir todo el país.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad