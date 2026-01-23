Rusia endurece postura antes de diálogo en Abu Dabi: exige retiro de tropas ucranianas del Donbás

Un grupo de nuevos reclutas del ejército de Ucrania llegan a entrenar en el frente de batalla en la zona del Donbás, donde se enfrentarán a las fuerzas de Rusia. / The Washington Post

El régimen de Rusia volvió a exigir este viernes la retirada de las tropas de Kiev del este de Ucrania para resolver el conflicto, asunto que consideró una condición “muy importante” a resolver, horas antes de que comiencen las conversaciones trilaterales en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) entre representantes rusos, ucranianos y estadounidenses.

“Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el Donbás, deben ser retiradas de allí. Es una condición muy importante”, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov. “Sin una solución a la cuestión territorial (...) no tiene sentido esperar la conclusión de un acuerdo a largo plazo”, añadió. Rusia ocupa parte de esa región ucraniana desde 2014 y ha sido incapaz de conquistarla desde esa fecha.

Peskov eludió comentar “detalles de los postulados que se debatirán” en los Emiratos Árabes Unidos y señaló que no desvelaría mayor información sobre la ‘fórmula de Anchorage’ acordada en la cumbre de agosto de 2025 de Alaska por el líder de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Lo consideramos inoportuno”, señaló.

Rusia exige desde hace algún tiempo la retirada plena de las fuerzas ucranianas del Donbás, una zona industrial y minera del este de Ucrania que incluye las regiones de Donetsk y Lugansk, actualmente controlado en buena medida por las tropas invasoras rusas.

Al comienzo de su guerra a gran escala contra Ucrania en 2022, las intenciones de Moscú eran mayores: invadir todo el país.