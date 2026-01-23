Metro cierra cuatro estaciones de Línea 1 por presencia de persona en la vía

Metro de Santiago informó a través de sus redes sociales que el servicio de Línea 1 funcionaba solo entre las estaciones Los Dominicos y Tobalaba, y San Pablo y Baquedano.

En ese contexto, las estaciones Los Leones —con combinación suspendida—, Pedro de Valdivia, Manuel Montt y Salvador debieron ser cerradas al público a eso de las 13.00 horas.

Desde la empresa precisaron que la interrupción se debió a la presencia de una persona en las vías. Como consecuencia, el sistema de buses RED fue reforzado con servicios de apoyo en el sector afectado para facilitar los desplazamientos de los usuarios.