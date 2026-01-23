Hornopirén cumple una semana sin agua potable: hay cerca de 5 mil personas afectadas
La rotura de la cañería matriz del servicio sanitario rural mantiene a la localidad sin suministro, lo que además ha generado un impacto directo en el turismo.
Hornopirén cumple una semana sin agua potable: hay cerca de 5 mil personas afectadas
01:41
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
La localidad de Hornopirén, comuna de Hualaihué, lleva una semana sin suministro de agua potable, afectando a unas 4.800 personas en la Región de Los Lagos.
Esta falta se habría generado por la rotura de la cañería matriz del servicio sanitario rural del sector, situación que también ha afectado al turismo.
Revisa también
“Ha habido reservas que se han cancelado, los turistas se han ido antes de tiempo, se ha tenido que hacer reembolso de dinero, hay cabañas que están cerradas (...). No teniendo agua no podemos tener un servicio”, relató una vecina de la zona.
Distribución de agua potable
Tanto la Municipalidad de Hualaihué como la sanitaria Suralis dispusieron camiones aljibes e instalaron estanques para la distribución de agua potable.
Esta emergencia se suma a la inhabilitación, desde el año pasado, de la bocatoma del sector La Chalupa, medida adoptada por la autoridad de salud tras detectarse niveles altos de arsénico en el agua.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.