Hornopirén cumple una semana sin agua potable: hay cerca de 5 mil personas afectadas

La rotura de la cañería matriz del servicio sanitario rural mantiene a la localidad sin suministro, lo que además ha generado un impacto directo en el turismo.

Ruth Cárcamo

Marcelo Opitz

Hornopirén cumple una semana sin agua potable: hay cerca de 5 mil personas afectadas

Hornopirén cumple una semana sin agua potable: hay cerca de 5 mil personas afectadas

La localidad de Hornopirén, comuna de Hualaihué, lleva una semana sin suministro de agua potable, afectando a unas 4.800 personas en la Región de Los Lagos.

Esta falta se habría generado por la rotura de la cañería matriz del servicio sanitario rural del sector, situación que también ha afectado al turismo.

“Ha habido reservas que se han cancelado, los turistas se han ido antes de tiempo, se ha tenido que hacer reembolso de dinero, hay cabañas que están cerradas (...). No teniendo agua no podemos tener un servicio”, relató una vecina de la zona.

Distribución de agua potable

Tanto la Municipalidad de Hualaihué como la sanitaria Suralis dispusieron camiones aljibes e instalaron estanques para la distribución de agua potable.

Esta emergencia se suma a la inhabilitación, desde el año pasado, de la bocatoma del sector La Chalupa, medida adoptada por la autoridad de salud tras detectarse niveles altos de arsénico en el agua.

