El incómodo momento entre Patricio Yáñez y Dante Poli fuera de cámara que generó risas en redes

Un incómodo momento vivieron los ex futbolistas Patricio Yáñez y Dante Poli durante la emisión del programa ESPN F90.

Durante este viernes, antes del inicio del espacio ambos comunicadores mantuvieron una conversación que se filtró y que generó risas en las redes sociales.

“Yo ni cagando me vendo solo weon, te vas conmigo. Nos vamos los dos (ríe) y lo podemos pasar bien", dijo Yáñez a lo que Poli le responde “no me voy solo, papá”.

Tras esto, el ex jugador de Colo Colo y Universidad de Chile continúa “ponís la mocha, con tutti”.

“Pato Yáñez a chuchada limpia en ESPN" fue uno de los comentarios que dejaron los usuarios a través de X.