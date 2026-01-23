VIDEO. El incómodo momento entre Patricio Yáñez y Dante Poli fuera de cámara que generó risas en redes
Una extraña situación se vivió al aire en la señal de ESPN.
Un incómodo momento vivieron los ex futbolistas Patricio Yáñez y Dante Poli durante la emisión del programa ESPN F90.
Durante este viernes, antes del inicio del espacio ambos comunicadores mantuvieron una conversación que se filtró y que generó risas en las redes sociales.
“Yo ni cagando me vendo solo weon, te vas conmigo. Nos vamos los dos (ríe) y lo podemos pasar bien", dijo Yáñez a lo que Poli le responde “no me voy solo, papá”.
Tras esto, el ex jugador de Colo Colo y Universidad de Chile continúa “ponís la mocha, con tutti”.
“Pato Yáñez a chuchada limpia en ESPN" fue uno de los comentarios que dejaron los usuarios a través de X.
