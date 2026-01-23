;

VIDEO. El incómodo momento entre Patricio Yáñez y Dante Poli fuera de cámara que generó risas en redes

Una extraña situación se vivió al aire en la señal de ESPN.

ADN Radio

El incómodo momento entre Patricio Yáñez y Dante Poli fuera de cámara que generó risas en redes

Un incómodo momento vivieron los ex futbolistas Patricio Yáñez y Dante Poli durante la emisión del programa ESPN F90.

Durante este viernes, antes del inicio del espacio ambos comunicadores mantuvieron una conversación que se filtró y que generó risas en las redes sociales.

“Yo ni cagando me vendo solo weon, te vas conmigo. Nos vamos los dos (ríe) y lo podemos pasar bien", dijo Yáñez a lo que Poli le responde “no me voy solo, papá”.

Tras esto, el ex jugador de Colo Colo y Universidad de Chile continúa “ponís la mocha, con tutti”.

Pato Yáñez a chuchada limpia en ESPN" fue uno de los comentarios que dejaron los usuarios a través de X.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad