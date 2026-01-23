Deuda Histórica Profesores, primer pago 2026: cómo revisar el estado de pago y actualizar datos en TGR

La Tesorería General de la República (TGR) dio inicio este viernes 23 de enero al pago de la segunda cuota correspondiente a la deuda histórica de los profesores. Esta fase del proceso, que también incluye a los herederos de los docentes, da cumplimiento a la Ley 21.728 y sigue el cronograma establecido por el Ministerio de Educación (Mineduc).

En esta oportunidad, el beneficio alcanza a un total de 15.246 profesoras y profesores. De acuerdo con las cifras oficiales, cada docente recibirá un monto promedio de $2.252.250, lo que representa una inversión estatal global de $34.337 millones para esta etapa.

Según lo establecido en la normativa vigente, el proceso de reparación contempla un total de seis períodos de pago que se extenderán entre 2025 y 2031. Las cuotas se distribuyen en dos pagos anuales —octubre y enero—, siendo la actual la primera entrega del año 2026. El Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli, enfatizó el compromiso institucional por asegurar que cada docente obtenga sus fondos de manera eficiente.

Respecto a las modalidades de recepción, la mayoría de los beneficiarios recibirá el dinero vía depósito bancario. Sin embargo, la TGR ha habilitado en su sitio web (tgr.cl) una opción para actualizar la información en caso de errores en las cuentas informadas. Es fundamental que la cuenta bancaria sea válida y esté a nombre del beneficiario, trámite que requiere ClaveÚnica o Clave Tributaria.

Como reportó el organismo, quienes soliciten cambios en su forma de pago deben considerar que el depósito podría demorar entre 5 y 10 días hábiles tras la solicitud. Por otro lado, quienes opten por el cobro presencial en BancoEstado disponen de un plazo de 90 días corridos desde la emisión del pago para retirar los fondos por caja.

Para resolver dudas o verificar el estado del trámite, los interesados pueden utilizar los canales de Ayuda Mineduc, el sitio oficial de Solución Deuda Histórica o el centro de atención telefónica al número 600 600 26 26.