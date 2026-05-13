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Israel bombardea tres vehículos al sur de Beirut: reportan ocho muertos, incluida una madre y dos niños

Los ataques ocurrieron en carreteras públicas que conectan Beirut con Sidón, en medio de una nueva escalada militar pese al alto el fuego temporal.

Juan Castillo

Getty Images

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Israel volvió a intensificar sus operaciones militares sobre Líbano, pese a la existencia de un alto el fuego temporal.

Esta mañana, tres bombardeos contra vehículos que circulaban al sur de Beirut dejaron al menos ocho personas fallecidas, según informó el Ministerio de Sanidad.

La autoridad sanitaria detalló que entre las víctimas hay una madre y dos niños, tras ataques ocurridos en carreteras públicas y en horario de alto tránsito. Los vehículos circulaban por rutas que conectan la capital libanesa con la ciudad de Sidón, a varios kilómetros del frente entre Israel y Hezbolá.

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El primer bombardeo se registró cerca de las 9:00 horas (local), y tuvo como objetivo una furgoneta que, según reportes locales, transportaba comida. Luego, alrededor de las 10:00 horas, otro ataque calcinó un vehículo 4x4 en el que viajaban cuatro personas.

Más tarde, las fuerzas aéreas israelíes dispararon contra un tercer automóvil que transitaba por una ruta secundaria, paralela a la autopista principal que conecta el país de norte a sur. La ofensiva extendió así los bombardeos hacia zonas más cercanas al centro del país.

El aumento de las hostilidades ocurre antes de una nueva reunión directa en Washington entre representantes israelíes y libaneses. En esa instancia se abordaría la continuidad o eventual consolidación del actual cese de hostilidades.

Durante el martes, las tropas israelíes mataron a 13 personas en bombardeos contra 19 municipios. Entre las víctimas se contabilizaron dos paramédicos y un soldado del Ejército libanés, que se mantiene neutral en el conflicto. En paralelo, Hezbolá lanzó más de 20 ataques contra fuerzas israelíes.

Este miércoles, Israel también emitió nuevas órdenes de evacuación en seis municipios cercanos a Tiro. El portavoz militar en árabe, Avichay Adraee, afirmó: “El ejército israelí no quiere haceros daño”. Además, pidió a los residentes abandonar sus viviendas “por su seguridad” y dirigirse “a zonas abiertas”.

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