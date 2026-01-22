;

“Rey hay uno solo; ese es un puesto que no se autoproclama”

Leo Rey criticó a Américo luego de que este se autoproclamara “rey de la cumbia” en una entrevista.

Nicolás Lara Córdova

“Rey hay uno solo; ese es un puesto que no se autoproclama”

Leo Rey y Américo encendieron la polémica en la cumbia nacional, luego de que este último se autoproclamara como el “Rey” de este estilo musical en el país.

El solista y ex integrante del Grupo Alegría ofreció una entrevista al podcast Más que titulares donde comentó su decisión de querer llevar este rango en la música de Chile.

Revisa también:

ADN

“Con respecto a los reconocimientos y cómo me he instalado en la escena nacional ya históricamente, porque ya son más de 15 años de trabajo intenso, lo asumo con mucha humildad, pero también con mucha fuerza”, indicó.

Américo profundizó explicando que en algún punto se cuestionó llevar este título, pero que durante una entrevista realizada en Estados Unidos lo presentaron como el “Rey de la cumbia en Latinoamérica”.

Leo Rey le respondió a Américo por el “Rey de la cumbia”

En conversación con el programa Que te lo digo de Zona Latina durante la emisión del miércoles 21 de enero, Leo Rey le contestó a Américo sobre sus dichos.

“Me parece perfecto que se sienta el rey a pesar de que es un puesto que no se autoproclama, a mí gusto”. comentó el ex integrante de La Noche.

Al término del contacto el ahora solista cerró con una respuesta pícara: “Rey hay uno solo”.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad