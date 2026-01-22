“Rey hay uno solo; ese es un puesto que no se autoproclama”

Leo Rey y Américo encendieron la polémica en la cumbia nacional, luego de que este último se autoproclamara como el “Rey” de este estilo musical en el país.

El solista y ex integrante del Grupo Alegría ofreció una entrevista al podcast Más que titulares donde comentó su decisión de querer llevar este rango en la música de Chile.

“Con respecto a los reconocimientos y cómo me he instalado en la escena nacional ya históricamente, porque ya son más de 15 años de trabajo intenso, lo asumo con mucha humildad, pero también con mucha fuerza”, indicó.

Américo profundizó explicando que en algún punto se cuestionó llevar este título, pero que durante una entrevista realizada en Estados Unidos lo presentaron como el “Rey de la cumbia en Latinoamérica”.

Leo Rey le respondió a Américo por el “Rey de la cumbia”

En conversación con el programa Que te lo digo de Zona Latina durante la emisión del miércoles 21 de enero, Leo Rey le contestó a Américo sobre sus dichos.

“Me parece perfecto que se sienta el rey a pesar de que es un puesto que no se autoproclama, a mí gusto”. comentó el ex integrante de La Noche.

Al término del contacto el ahora solista cerró con una respuesta pícara: “Rey hay uno solo”.