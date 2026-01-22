“Él andaba con depresión; lo que le hicieron a Tommy Rey fue jugarle chueco”

04 de FEBRERO de 2024 / SAN BERNARDO La Sonora de Tommy Rey se presenta en el cuarto y último día del Festival Nacional de Folklore de San Bernardo. FOTO: JESÚS MARTÍNEZ / AGENCIAUNO / JESÚS MARTÍNEZ/AGENCIA UNO

Ya han pasado cerca de 10 meses del fallecimiento de un ícono de la música chilena, Patricio Zúñiga Jorquera, más conocido como Tommy Rey.

Durante 43 años, el artista fue el vocalista y líder de La Sonora de Tommy Rey dejando un legado imborrable para los chilenos.

En entrevista con La Cuarta, el yerno del artista, Juan Lledo, reveló una conversación familiar en la que definieron que pasaría con el legado de Tommy Rey una vez él falleciera.

“El representante anterior, dijo que esto se terminaba, que la Sonora se iba a la tumba con Tommy, en eso nos dejaron un poco de lado”, comentó Lledo.

“Él andaba con un poco de depresión...”

El yerno de Tommy Rey dijo en conversación con el Diario Pop que en sus últimos días, el artista los pasó con tristeza e incertidumbre por lo que pasaría con su grupo musical.

“En un principio se pensó que su enfermedad era algo pasajero, como le puede pasar a cualquier persona de 80 años. Lo llevamos al doctor, se hicieron todos los tratamientos posibles para que él pudiera seguir. Pero él andaba con un poco de depresión, justamente por este tema. Pensaba mucho: ‘¿Qué pasa si ya no puedo seguir cantando?’. Eso le daba mucha pena”, comentó Lledo.

El yerno acusó a los miembros de la banda en querer adelantarse al proceso e incluso indicó que “ya había un reemplazo” y que eso afectó a la salud de Tommy Rey.

“La verdad es que eso fue como jugar chueco. Él se entero y creo que le afectó mucho, incluso hizo que cayera más en depresión”, dijo.

“Tommy Rey es parte de la cultura de este país, así como Violeta Parra o como tantos otros que marcaron la música chilena. Él es parte de eso, específicamente en la cumbia. Y ojo, no estoy diciendo que sea más o menos que nadie. Lo que digo es que hoy, hoy día, él es el máximo referente de la cumbia chilena", cerró