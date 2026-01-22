Javiera Contador revela delicado estado de salud: se someterá a cirugía
En el nuevo capítulo del podcast “Demasiada Información” la actriz confesó tener cáncer de tiroides.
La actriz Javiera Contador dio a conocer en el nuevo episodio del podcast “Demasiada Información” del delicado estado de salud que está atravesando.
Contador reveló que sufre de un cáncer de tiroides, enfermedad que la obligará a someterse a una intervención quirúrgica.
La actriz conocida por su participación en Casado con hijos donde interpretó el persona de la “Kena” Larraín confesó de que esta operación será para poder continuar con el tratamiento que está llevando a cabo, a pesar de que la enfermedad está controlada.
En este episodio la actriz estará acompañada por Virginia Demaria, quien hablará sobre el fallecimiento de su hermana Gabriela, hecho que sucedió antes de navidad.
“Para mí esto es muy especial, porque es maravilloso trabajar con una amiga; y Javiera no es amiga vitamina, es amiga suplemento", expresó Demaria.
Contador indicó que “con Virginia sentimos que tenemos una gran capacidad para conversar largo y tendido, lo que aplica muy bien para un podcast.
