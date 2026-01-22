;

Javiera Contador revela delicado estado de salud: se someterá a cirugía

En el nuevo capítulo del podcast “Demasiada Información” la actriz confesó tener cáncer de tiroides.

Nicolás Lara Córdova

Javiera Contador revela delicado estado de salud: se someterá a cirugía

La actriz Javiera Contador dio a conocer en el nuevo episodio del podcast “Demasiada Información” del delicado estado de salud que está atravesando.

Contador reveló que sufre de un cáncer de tiroides, enfermedad que la obligará a someterse a una intervención quirúrgica.

Revisa también:

ADN

La actriz conocida por su participación en Casado con hijos donde interpretó el persona de la “Kena” Larraín confesó de que esta operación será para poder continuar con el tratamiento que está llevando a cabo, a pesar de que la enfermedad está controlada.

En este episodio la actriz estará acompañada por Virginia Demaria, quien hablará sobre el fallecimiento de su hermana Gabriela, hecho que sucedió antes de navidad.

“Para mí esto es muy especial, porque es maravilloso trabajar con una amiga; y Javiera no es amiga vitamina, es amiga suplemento", expresó Demaria.

Contador indicó que “con Virginia sentimos que tenemos una gran capacidad para conversar largo y tendido, lo que aplica muy bien para un podcast.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad